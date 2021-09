Spieltag der Last-Minute-Siege: Hertha Wiesbach bleibt vorne

Die Spitzenmannschaften zeigen trotz enger Kisten keine Schwäche: Wiesbach, Dudenhofen und Pfeddersheim gewannen allesamt knapp durch Tore in der Nachspielzeit. Beim SV Röchling Völklingen stoppte ein neuer Trainer den Abwärtstrend.

Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Süd Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Spektakulär ging es beim Heimspiel von Primus Hertha Wiesbach gegen TuS Mechtersheim zu - zumindest in der Schlussphase. In den letzten acht Minuten nämlich fielen noch drei Treffer. Wähnte sich der TuS in der 83. Spielminute nach dem 2:1-Führungstreffer durch Biedermann auf der Siegerstraße, egalisierte Mpassi direkt im Gegenzug per Schlenzer ins lange Eck wieder auf 2:2. Und nun wollte der Tabellenführer mehr - und wurde in einer Partie auf insgesamt überschaubarem Niveau für seinen kämpferischen Einsatz auch belohnt: In der Nachspielzeit zeigte sich Staroscik nach einem langen Ball durchsetzungsstark und netzte flach zum umjubelten 3:2-Siegtreffer ein. Der fünfte Dreier im sechsten Spiel für die euphorisierte Hertha!

Es dauerte bis in die Nachspielzeit, bis die Hertha (gelb) das Spiel gegen Mechtersheim für sich entschied. imago images/Jan Huebner

Damit hält die Tabellenführung - auch wenn die Verfolger voll punkteten. Dem FV Dudenhofen etwa gelang beim FSV Jägersburg ebenfalls ein Last-Minute-Sieg in der Nachspielzeit - und das trotz rund 40-minütiger Unterzahl. Der FVD hätte dabei mit einem Punkt zufrieden sein können, dann aber kam Simon Bundenthal, der zum 2:1-Erfolg einnickte. Die Begeisterung der Gäste kannte keine Grenzen mehr, steht man doch mit 15 Zählern aus sechs Partien derzeit als schärfster Wiesbach-Verfolger da. Noch später als 90 plus 1 machte es die TSG Pfeddersheim bei ihrem 1:0-Erfolg auf dem Platz des FV Diefflen: Hier liefen bereits die letzten Sekunden der fünfminütigen Nachspielzeit, als es nach einem Zupfer des FV-Keepers Teixeira Strafstoß für die TSG gab. Rot für Teixeira war die Folge, Amos verwandelte sicher rechts unten gegen Feldspieler Poß.

Emotional weniger fordernd war für die Zuschauer der Auftritt des aktuellen Tabellenvierten, der Wormatia aus Worms, die sich verdient mit 2:0 gegen den FV Eppelborn durchsetzte. Dieses Resultat stand nämlich in einer einseitigen Partie schon zur Pause auf der Anzeigetafel; nach Wiederanpfiff schaltete der Favorit in den Verwaltungsmodus, auch die Gäste machten keine großen Anstalten, am Ergebnis etwas ändern zu wollen.

Tim Schwartz mit einem Remis zum Einstand

Mit einem Remis endete derweil in der zweiten Tabellenhälfte das Duell zwischen Arminia Ludwigshafen und dem SV Röchling Völklingen. Die Arminia befand sich zuletzt ja in Corona-Zwangspause - und traf nun auf einen Gegner, bei dem sich unter der Woche ein Trainerwechsel vollzogen hatte: Justin Erhardt wurde durch den bisherigen U-19-Coach Tim Schwartz ersetzt. Und jener Schwartz setzte gleich zum Einstand auf den erst 17-jährigen Gehring im Tor, zudem stand mit Welte ein weiterer A-Jugendlicher in der Startelf. Das 2:2, das am Ende auf der Anzeigentafel stand, war unterm Strich ein gerechtes Ergebnis. Die Gäste aus Völklingen verpassten beim Stand von 2:1 aus ihrer Sicht, den Deckel zuzumachen. So kam die Heimelf nach einem Eckball doch noch zum Ausgleich. Ein durchaus geglücktes Debüt für den neuen Coach, stoppte er damit doch nach drei Niederlagen zumindest den Abwärtstrend.

Im einzigen Sonntagsspiel gewann der FC Speyer bei der Reserve der SV Elversberg: Die Gäste mussten trotz 3:0-Führung am Ende nochmals bangen, kam der SVE doch noch auf 2:3 ran. Speyer steht damit wie Elversberg mit sechs Zählern aus fünf Partien da.