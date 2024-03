Spieltag 26 mit Big Points für Eisenach und Flensburger Sieg in Kiel

6:01Am Donnerstag übernahm der SC Magdeburg mit einem Sieg gegen Erlangen die Spitze, die Füchse Berlin holten sich diese aber mit einem 36:28 bei den Rhein-Neckar Löwen zurück - zudem siegte Hannover gegen Balingen. Am Freitag gab es einen Krimi-Sieg für Melsungen, am Samstag gewann Flensburg in Kiel und der HSV in Wetzlar. Sonntag eröffnete Eisenach mit einem Sieg gegen Leipzig, auch Berlin, Göppingen und Gummersbach gewannen.