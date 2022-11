"Spielt Katar in die Hände": Stolperfallen einer kritischen WM-Berichterstattung

Die Weltmeisterschaft in Katar rückt näher - und damit die Herausforderung, über die umstrittene Sportveranstaltung zu berichten. Doch auch bei einer kritischen Berichterstattung gibt es Stolperfallen.

"Wie berichtet man von einem umstrittenen Sportereignis?": Mit dieser Frage beschäftigte sich die Deutsche Akademie für Fußball-Kultur auf einer Podiumsdiskussion in Nürnberg. Dort diskutierten unter der Moderation von Jana Wiske (PR und Ressortjournalismus, HS Ansbach) kicker-Chefredakteur Jörg Jakob, "Zeit"-Sportredakteur Oliver Frisch und Ellen Wesemüller, Sprecherin von "Amnesty International Deutschland".

Dass man vor Ort berichten müsse, darin waren sich die Beteiligten einig. Man müsse genau hinschauen. "Totale Verweigerungshaltung kann kein Journalismus sein", sagte Jakob, Fritsch wolle kein "Sofamoralist" sein. Doch wie kann eine gute kritische Berichterstattung aussehen?

"Wir fordern von Journalisten nichts, außer, dass sie ihr Handwerk ordentlich machen", stellte Wesemüller klar. Die Forderungen von "Amnesty International" richten sich an Katar und die FIFA. Trotzdem gebe es Fehler in der Berichterstattung über Katar, die immer wieder gemacht werden.

Falsche Todeszahlen

In den Medien kursieren regelmäßig falsche Todeszahlen von Arbeitsmigranten. 15.000, 6.000 - die FIFA sprach zuletzt von drei Toten, die auf WM-Baustellen in Katar gestorben seien. Die Wahrheit ist aber: Wie viele Menschen wirklich gestorben sind, ist nicht zu belegen. Die Zahl der 15.000 Toten stammt zwar von den katarischen Behörden, doch die Zahl bezieht sich nicht auf die Weltmeisterschaft. Die Statistik zeigt nur: Zwischen 2010 und 2019 sind mehr als 15.000 Personen nicht-katarischer Staatsangehörigkeit gestorben. Wie viele davon Arbeitsmigranten waren, die aufgrund der Arbeitsbedingungen starben, lässt sich daraus nicht schließen, da die Todesursachen nicht erhoben wurden. "Das ärgert mich schon, dass das auch im Öffentlich-Rechtlichen und so weiter immer weiter kolportiert wird", so Wesemüller.

Das spielt dann wieder Katar in die Hände, die sagen: Ihr seid rassistisch. Ellen Wesemüller über kulturelle Argumente

Abgesehen von der schwierigen Menschenrechtslage bringen Kritiker oft das kulturelle Argument vor. Auch Jakob erinnert sich daran, dass in den ersten Jahren nach der WM-Vergabe in Deutschland über andere Punkte diskutiert wurde: "Relevant war: Ist es im Sommer zu heiß zum Fußballspielen, nicht, ob es zu heiß zum Bauen ist." Das kulturelle Argument, eine Fußball-WM passe nicht in den Winter und zur Weihnachtszeit, sei ebenfalls mit Vorsicht zu betrachten. "Das gilt für unseren Teil der Welt", erklärte Wesemüller, "aber in anderen Ländern ist das nicht so. Das spielt dann wieder Katar in die Hände, die sagen: Ihr seid rassistisch."

Sportberichterstattung über 90 Minuten hinaus

Die Gefahr, bei der kritischen Berichterstattung in rassistische Denkmuster abzurutschen, sei gegeben - wie beim regelmäßig verwendeten Ausdruck "moderne Sklaverei". "Das finde ich nicht nur aus einem postkolonialen Aspekt schwierig, dass jetzt auf eine moderne Gesellschaft zu übertragen, sondern auch, weil es nicht stimmt", so die "Amnesty"-Sprecherin. Im Falle von Katar handelt es nicht um Sklaven, die Eigentum der Arbeitgeber sind, sondern um Zwangsarbeit - ein Unterschied.

Die Berichterstattung bei dieser Fußball-WM bleibt eine Herausforderung. Die Ansprüche an die Sportmedien haben sich geändert. "Die Menschen interessieren sich für die 90 Minuten, aber auch die Themen drumherum", erklärte Jakob. Nun sei es an den Sportjournalisten, die Begleitumstände einzuordnen, zu kommentieren und zu bewerten.