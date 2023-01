Spielt Hasebe bis 40? "Ich entscheide im März"

Makoto Hasebe will im März die Entscheidung fällen, ob er seine aktive Laufbahn nach der Saison beendet oder noch mal ein Jahr dranhängt. In diesem Fall könnte er zum ältesten Frankfurter Bundesligaspieler der Geschichte werden.

Aus Frankfurts Trainingslager in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) berichtet Julian Franzke

Mit seinen gestählten Muskeln und tätowierten Armen sieht der Mann mit dem kahlen Schädel auf den ersten Blick aus wie ein Fußballfan aus der "erlebnisorientierten" Szene. Tatsächlich handelt es jedoch sich um einen weltbekannten Athleten, der am Rande des Fußballplatzes im NAS Sports Complex in Dubai sein Trainingsprogramm absolviert: Marcell Jacobs gewann 2021 bei Olympischen Spielen in Tokio Goldmedaillen über 100 Meter (9,80 Sekunden) und mit der 4x100-Meter-Staffel (37,50 Sekunden).

Auch Makoto Hasebe hat sich in den vergangenen Jahren einen Ruf als Ausnahmesportler erworben. Am 18. Januar wird der frühere Kapitän de japanischen Nationalmannschaft 39 Jahre alt. Dass er noch immer auf diesem Niveau performt, verdient höchste Anerkennung. "Ich hätte selbst nie gedacht, dass ich in so einem Alter noch spielen kann", sagte Hasebe nach der ersten Trainingseinheit in Dubai.

Wegen einer Innenbandverletzung im Knie war er seit Mitte Oktober ausgefallen, inzwischen ist er aber wieder fit - und könnte schon gegen Schalke eine ernsthafte Alternative als zentraler Organisator der Dreierkette sein. "Ich muss erst mal wieder meine Qualität auf dem Platz zeigen, dann schauen wir weiter", meint Hasebe gewohnt bescheiden - und lobt die Leistungen von Konkurrenten wie Kristijan Jakic oder Hrvoje Smolcic. "Natürlich will ich immer spielen", bekräftigt Hasebe. Er sei aber auch nicht verärgert, wenn er - wie zu Saisonbeginn - keinen Platz in der Startelf hat.

So etwas kannst du nicht kaufen, es geht nicht ums Geld. Makoto Hasebe

Noch ist nicht klar, ob diese Saison zu seiner Abschiedstour wird. Hasebe ist in der komfortablen Situation, selbst darüber entscheiden zu können, ob er noch ein Jahr weiterspielt - er wäre dann 40 Jahre alt, wenn er seine Karriere beendet. "Der Verein gab mir ein klares Signal. Momentan fühle ich mich sehr gut, weiß aber nicht, was im Januar und Februar passiert. Sollte ich mich nicht mehr gut fühlen, höre ich auf. Ich entscheide im März", erklärt Hasebe. Er wirkt glücklich, wenn er vom "Vertrauen" und der "Verbindung" zum Verein spricht. "So etwas kannst du nicht kaufen, es geht nicht ums Geld", betont der Japaner, "es ist mir eine Ehre."

Bisher ist Uli Stein der älteste Frankfurter Bundesligaspieler. Der frühere Torwart absolvierte sein letztes Spiel im Alter von 39 Jahren und 168 Tagen. Mit einem Einsatz gegen Schalke würde Hasebe bereits an Richard Kreß (38 Jahre, 359 Tage) aus der 1959er Meistermannschaft auf Platz 2 vorbeiziehen. Im Gesamtranking der ältesten Bundesliga-Feldspieler belegt Hasebe aktuell den zwölften Rang. Am früheren Schalker Klaus Fichtel, der das Ranking mit 43 Jahren und 183 Tagen anführt, kommt er aber höchstwahrscheinlich nicht mehr vorbei.

Der Eintracht erhalten bleibt der Musterprofi so oder so. Als Hasebe im vergangenen Winter seinen Vertrag verlängerte, wurde bereits ein Anschlussvertrag bis 2027 vereinbart. "Nach einem weiteren Jahr als Spieler bis 2023 soll der dann 39-Jährige eine Funktion im Trainerteam übernehmen", heißt es in der Pressemitteilung vom 18. Februar 2022. Hasebe verfügt bereits über die B+ Lizenz des DFB.

Sportlich hat er mit der Eintracht in dieser Saison noch viel vor. "Wir haben es in der Hinrunde insgesamt sehr gut gemacht, aber trotzdem viele Gegentore bekommen. Deshalb müssen wir uns hinten stabilisieren. Vorne verfügen wir über die Qualität, um in jedem Spiel zwei, drei Tore zu schießen. Wenn wir hinten zu null spielen, können wir immer gewinnen", betont der 38-Jährige.

Offensiv Ziele formulieren will er diesmal allerdings lieber nicht. "Vor ein paar Jahren haben alle gesagt, dass wir es in die Champions League schaffen können, aber dann hat es leider nicht geklappt. Deshalb konzentrieren wir uns erstmal auf unsere Aufgaben und das Spiel gegen Schalke", sagt Hasebe, "wir müssen bescheiden bleiben, aber wir können träumen." Ein Traum ging für ihn bereits in dieser Saison in Erfüllung: Er darf noch einmal in der Champions League spielen. Dort steht er im Ranking der ältesten Spieler aktuell noch auf Platz 17.