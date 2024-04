"Spielstarker Achter": RWE angelt sich Moustier

Die U 23 von Hannover 96 verliert Leistungsträger Tom Moustier an Rot-Weiss Essen. Der Drittligist freut sich über den ersten Neuzugang für die kommende Saison und eine Option mehr im zentralen Mittelfeld.

"Unsere Fans dürfen einen Spieler erwarten, der ganz sicher gut an die Hafenstraße passt", kündigte Marcus Steegmann, Direktor Profifußball bei RWE, am Dienstag Neuzugang Tom Moustier an. Der 21-jährige Franzose wechselt aus der U 23 von Hannover 96 nach Essen, wo er ein bis 2026 gültiges Arbeitspapier unterzeichnete. Moustier ist der erste Neuzugang bei RWE für die Saison 2024/25.

Bei Hannover 96 II, dem aktuellen Tabellenführer der Regionalliga Nord, ist Moustier Leistungsträger. Am Maschsee lief Moustier seit seinem Wechsel im Sommer 2022 57-mal in der Regionalliga Nord für die U 23 auf und erzielte dabei elf Tore. Zum Saisonende läuft sein Vertrag aus - und Moustier sucht eine neue Herausforderung.

"Der Wechsel nach Essen ist der perfekte nächste Schritt in meiner Karriere, davon bin ich zutiefst überzeugt", erklärte Moustier, der die Junioren-Ausbildung des französischen Erstliga-Klubs Olympique Marseille durchlief.

Dabrowski: "Eine spielstarke Option im zentralen Mittelfeld"

RWE-Trainer Christoph Dabrowski freut sich auf "eine spielstarke Option im zentralen Mittelfeld". Moustier habe "gute Qualitäten am Ball, verfügt über große Standardqualitäten und bringt eine große Energie mit. Das passt gut zu uns und unserem System", meinte der 45-Jährige. Steegmann unterstrich dies: "Toms offensive Qualitäten als spielstarker Achter passen sehr gut zu unserem Fußball." Auch RWE erkenne in Moustier "reichlich Potenzial".

Der Spieler selbst versprach, alles für eine erfolgreiche Zukunft von Rot-Weiss Essen geben zu wollen. Zunächst aber gilt es für ihn, mit Hannover 96 II die Spitzenposition für den Einzug in die Aufstiegsspiele zur 3. Liga zu halten. Dort spielt der Meister der Regionalliga Nord gegen den Meister der Regionalliga Bayern, die Würzburger Kickers. Gestalten die Hannoveraner all dies erfolgreich, könnte es zu einem schnellen Wiedersehen mit Moustier in Liga drei kommen, sofern es für RWE selbst nicht eine Liga höher geht.

