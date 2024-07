Spielpraxis, Konkurrenzkampf: Wie Bayer mit Abwehr-Talent Natali plant

Vom FC Barcelona kommt Innenverteidiger Andrea Natali. Der viel umworbene 16-Jährige soll bei Bayer langsam aufgebaut werden - und letztlich einen anderen Weg nehmen als manch anderes Top-Talent in den vergangenen Jahren.

Für den Trainingsauftakt der Profis ist Innenverteidiger Andrea Natali gleich fest eingeplant. Er soll sich dort zeigen, beweisen, vor Xabi Alonsos Augen vorspielen und auch danach immer wieder an den Einheiten des Double-Siegers teilnehmen. Das ist der klar kommunizierte Plan mit dem 16-jährigen und viel umworbenen italienischen Top-Talent, das in diesem Sommer aus der U 18 des FC Barcelona zur Werkself gewechselt ist und - im Optimalfall - auf lange Sicht bei den Profis eine Rolle spielen soll.

"Er bringt die Eigenschaften mit, die man heutzutage als Innenverteidiger benötigt", sagt Bayers Geschäftsführer Simon Rolfes zum kicker - wohl wissend, dass der Weg in die erste Mannschaft sehr weit ist und die Erfolgschance nie seriös prognostiziert werden kann. Der kürzlich gekrönte U-17-Europameister habe "einen guten Aufbau, ein gutes Passspiel, ein gutes Spielverständnis, eine gute Technik, das Defensivverhalten und die Körperlichkeit, wobei sich die körperlichen Voraussetzungen natürlich nach und nach weiterentwickeln müssen".

Natali soll in der U 19 Spielpraxis sammeln

Die Ruhe und die Zeit dafür, die werde er erhalten. "Am Ende", so Rolfes, "ist er noch ein ganz junger Kerl, kann in allen Bereichen dazulernen." Schließlich sei man mit 16 Jahren kein fertiger Spieler. Logisch. Die Spielpraxis soll sich die 1,86 Meter lange Defensivkraft, für die Bayer nur rund 100.000 Euro Ausbildungsentschädigung bezahlen musste, derweil in der U 19 holen. In der neuen Nachwuchsliga und in der Youth League. Doch: Langt das?

"Ich glaube nicht, dass es durch die neue Liga-Struktur weniger gute Spiele gibt", sagt Rolfes auf Nachfrage. "Es wird viele gute Spiele geben, in den regionalen Gruppen, aber auch danach. Außerdem stehen die Partien in der Youth League an. Und wenn man gut ist, dann muss man das kontinuierlich zeigen, kann sich nicht darauf ausruhen, dass das Niveau der Gegner vielleicht mal nicht ganz so hoch ist." Alle Talente hätten genug Möglichkeiten, um sich auf Top-Level zu beweisen.

Andere Top-Talente scheiterten zuletzt bei Bayer

Klar ist: Bei der Werkself geht es für sie nur über zwei Wege. Entweder sie schaffen den riesigen Sprung aus dem Juniorenbereich direkt zu den Profis. Oder sie müssen, wie der zu Zweitligist Düsseldorf abgegebene Noah Mbamba, den Umweg über eine Leih-Station nehmen, um Erfahrungen im Seniorenbereich zu sammeln. Eine U 23 oder eine U 21 ist bekanntlich nicht gemeldet. Und Rolfes sagt: "Es gibt immer unterschiedliche Wege, die Spieler gehen können. Es ist nicht zwangsweise so, dass eine U 23 oder U 21 ganz früh der richtige Schritt ist."

Der Geschäftsführer erklärt: "Im Moment fühlen wir uns mit der U 19 gut aufgestellt." Dort soll Natali, eigentlich noch U-17-Akteur, reifen und sich letztlich erfreulicher entwickeln als manch anderes ganz junges Top-Talent. Iker Bravo, Zidan Sertdemir oder auch Jardell Kanga waren in den vergangenen Jahren allesamt aus dem Ausland gekommen, wobei zuweilen durchaus kostspielige Pakete geschnürt wurden. Der Erfolg hielt sich aber in engen Grenzen - der Aufstieg zu den Profis blieb aus. Klappt es mit Natali? Geht diese Wette auf die Zukunft auf?

Natali soll die anderen Bayer-Talente anspornen

Das Problem, durch dessen Wechsel eigene Talente wie etwa U-17-Verteidiger Ben Hawighorst (16) zu blockieren, fürchtet Rolfes in jedem Fall nicht. Er setzt auf einen weiteren Positiveffekt: "Gerade aus guten Jahrgängen, in dem Konkurrenzkampf steckt, kommen am Ende oft mehr Spieler nach oben als aus schwächeren Jahrgängen. Die Gefahr, eigene Talente zu blockieren, sehe ich nicht - wir holen nur sehr gezielt Spieler dazu und setzen voll auf unsere Jungs, die schon da sind."

Alle hätten die Möglichkeit, "Spielzeit zu bekommen". Darum erklärt Rolfes: "Wenn Spieler von außen dazukommen, ist es kein Problem, sondern eher ein Ansporn. Gute Spieler lernen von guten Spielern." Natali, der zuvor schon bei der AC Mailand und bei Espanyol Barcelona unter Vertrag gestanden hatte, tritt zum Vorbereitungsstart also bei den Bayer-Profis an. Beim großen FC Barcelona wurde ihm diese Chance so nicht eröffnet. In Leverkusen will er sie gleich nutzen.