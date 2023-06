Spielplan von La Liga veröffentlicht: Erster Clasico steigt Ende Oktober

La Liga hat den Spielplan für die Saison 2023/24 bekanntgegeben. Real Madrid hat am ersten Spieltag gleich eine schwierige Aufgabe vor sich - und muss im ersten Clasico ebenfalls auswärts ran.

Zum Auftakt der neuen Saison ist Real Madrid bei Athletic Bilbao gefordert, im "San Mames" ist schon so mancher gestolpert. Meister Barcelona reist hingegen nach Madrid, zum Vorortklub FC Getafe.

Und die Clasicos? Das erste der ewigen Duelle wird im Camp Nou am 11. Spieltag und damit Ende Oktober ausgetragen. In der Rückrunde treffen die beiden Teams in der spanischen Hauptstadt am 32. Spieltag, also Mitte April, aufeinander. Exakt terminiert sind die Spieltage noch nicht.

Entscheiden Sevillas Teams den Titelkampf?

Am letzten Spieltag dürfte so manche Entscheidung noch fallen. Der FC Barcelona hat dann eine ordentliche Hürde vor sich, die Katalanen treten beim Europa-League-Sieger FC Sevilla an. Real empfängt hingegen Sevillas Stadtrivalen Real Betis. Atletico ist bei Real Sociedad gefordert.

Der gesamte Spielplan von La Liga - hier zum Durchklicken