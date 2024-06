Spielplan U20-Handball-Weltmeisterschaft

Die 24. U20-Handball-WM der Frauen wird vom 19.30- Juni 2024 in Nordmazedonien ausgespielt. Die Spielhallen sind das 8.000 Zuschauer fassende Sportcenter Boris Trajkovski sowie das Sportcenter Jane Sandanski, wo in einer Halle 6.500 Zuschauer und in der anderen Halle 1.000 Zuschauer Platz finden. Sämtliche Partien werden in Deutschland durch Solidsport übertragen. Der Turnierpass kostet 39,99 Euro, Einzelspiele kosten 5,99 Euro.

Lara Däuble kämpft mit Deutschland in der Vorrunde gegen Spanien, Serbien und Frankreich. IMAGO/Beautiful Sports