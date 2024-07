Spielplan steht: Wer eröffnet die Fußball-Bundesliga?

Bald spielen Deutschlands Fußballvereine wieder um den Bundesliga-Titel. Den Anfang macht wie immer der Gewinner der letzten Saison.

Bald endet die Europameisterschaft in Deutschland. Doch Fußball-Freunde müssen nicht lange warten, bis sie wieder bei ihrem Lieblingssport mitfiebern können. Am 23. August beginnt die nächste Bundesliga-Saison.

In der ersten Partie spielt traditionell der Meister der letzten Saison. Dieses Mal ist das Bayer Leverkusen. Die Mannschaft trifft auf den Verein Borussia Mönchengladbach.

Bayer Leverkusen hat in der letzten Saison zum ersten Mal in der Geschichte den Titel geholt. In den elf Jahren davor hatte immer der FC Bayern München gewonnen.

Die 2. Bundesliga startet sogar schon etwas früher, nämlich am 2. August. In der niedrigeren Spielklasse trifft der Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln auf den Verein Hamburger SV.