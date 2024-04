Spielplan für Handball-EM der Frauen 2024 steht

Der Countdown zur Handball-EM der Frauen 2024 läuft. 24 Nationen kämpfen von 28. November bis 15. Dezember in Österreich, der Schweiz und Ungarn um die Trophäe. Nun steht auch der Spielplan:

Eröffnet wird die größte Frauen-EM aller Zeiten am 28. November mit den Vorrundenspielen in den Gruppen A, C und E, wobei Österreich gleich am ersten Spieltag in Gruppe E in Innsbruck um 18:00 Uhr auf die Slowakei trifft.

Die Anwurfzeiten für die Vorrunde wurden jeweils auf 18:00 und 20:30 Uhr festgesetzt, jene der Hauptrunde, in der jeweils drei Spiele pro Tag stattfinden, auf 15:30, 18:00 und 20:30 Uhr. Die Halbfinalspiele am 13. Dezember in der Wiener Stadthalle werden um 17:45 Uhr und 20:30 Uhr ausgetragen, das Spiel um die Bronzemedaille und das große Finale um 15:15 Uhr bzw. 18:00 Uhr. Der vollständige Spielplan steht hier zum Download zur Verfügung.

Finalwochenende in Wien

Am 18. April wurden in der Wiener Börse die Vorrundengruppen gelost. Debrecen (HUN), Basel (SUI) und Innsbruck (AUT) beheimaten jeweils zwei Vorrundengruppen, Debrecen und Wien (AUT) die beiden Hauptrundengruppen. Das Finalwochenende mit dem Spiel um Platz 5, den Halbfinalpartien sowie dem Spiel um Platz 3 und dem großen Finale werden in der altehrwürdigen Wiener Stadthalle ausgetragen. Österreich trägt mit zwei Vorrundengruppen, einer Hauptrundengruppe und dem Finalwochenende auch den Hauptpart dieser EHF EURO.

Debrecen, Fönix Aréna

Gruppe A: Schweden, Ungarn, Nordmazedonien, Türkei

Gruppe B: Montenegro, Rumänien, Serbien, Tschechien

Basel, St. Jakobshalle

Gruppe C: Frankreich, Spanien, Polen, Portugal

Gruppe D: Dänemark, Schweiz, Kroatien, Färöer Inseln

Innsbruck, Olympiahalle

Gruppe E: Norwegen, Österreich, Slowenien, Slowakei

Gruppe F: Niederlande, Deutschland, Island, Ukraine