Spielplan für die Handball Bundesliga 2024/25

Die offizielle Saison 2024/25 in der Handball Bundesliga ist seit Monatsbeginn gestartet, auf den Spielplan warten die Fans aber auch fünf Wochen nach dem Ende der letzten Spielzeit weiter sehnsüchtig. Klar ist nur, die ersten Spiele gibt es am 5. September.

Der Kampf um die Meisterschale startet am 5. September, wer gegen wen die Saison eröffnet ist noch offen. Sascha Klahn

Von der Handball Bundesliga ist bislang nur der Rahmen-Spielplan für die neue Saison 2024/25 veröffentlicht. Dieser sieht - nach der ersten Qualifikationsrunde zum DHB-Pokal am 24. und 25. August sowie dem Supercup am 31. August - die ersten Begegnungen der Handball Bundesliga für Donnerstag den 5. September vor, der erste Spieltag erstreckt sich in der Folge bis zum Sonntag.

Laut dem Rahmenspielplan wird dieser Rhythmus in der Folge Woche für Woche beibehalten, lediglich Anfang Oktober und Mitte November konzentrieren sich die Spiele aufgrund der zweiten und dritten Pokalrunde auf den Samstag und Sonntag. Zudem gibt es Anfang November eine Unterbrechung für eine Lehrgangswoche der Nationalmannschaft. Montagsspiele sind im Rahmenterminplan unterdessen erst im Dezember vorgesehen - ob davon abgewichen wird, ist offen.

Einzelne Spieltermine und Ansetzungen sowie einen detaillierten Spielplan gibt es in der Handball Bundesliga unterdessen gut sechs Wochen vor dem Start der neuen Saison noch nicht. Einige Vereine haben bislang lediglich vermeldet, ob sie mit einem Heim- oder einem Auswärtsspiel starten - aber nicht alle.

Rückfragen zum Spielplan der Handball Bundesliga erreichen unterdessen bereits jetzt auch handball-world. Vor allem Fans, die Auswärtsfahrten rechtzeitig planen wollen oder ihren Dienstplan mit Kollegen abstimmen müssen, warten mit Ungeduld. Den Anhängern der Vereine in der Handball Bundesliga Frauen geht es ähnlich, der DHB hat hingegen die ersten Spieltage der 3. Handball Liga der Männer und Frauen sowie der männlichen und weiblichen Jugend-Bundesliga bereits veröffentlicht.

» alle Termine der Handball-Saison 2024/25 in der Übersicht

Spielpläne Handball - Saison 2024/25

» Spielplan Handball Bundesliga Männer Saison 2024/25 (noch nicht veröffentlicht)



» Spielplan Handball Bundesliga Frauen Saison 2024/25 (noch nicht veröffentlicht)



» Spielplan 2. Handball Bundesliga Männer Saison 2024/25 (noch nicht veröffentlicht)



» Spielplan 2. Handball Bundesliga Frauen Saison 2024/25 (noch nicht veröffentlicht)



» Spielplan 3. Liga Handball Männer Saison 2024/25



» Spielplan 3. Liga Handball Frauen Saison 2024/25



» Spielplan A-Jugend Bundesliga Handball männlich Saison 2024/25



» Spielplan A-Jugend Bundesliga Handball weiblich Saison 2024/25



» Spielplan B-Jugend Bundesliga Handball männlich Saison 2024/25



» Spielplan B-Jugend Bundesliga Handball weiblich Saison 2024/25