Spielplan der Olympia-Qualifikation steht

Am Freitag bestätigte der Weltverband IHF die ZAG arena Hannover als Spielort eines der Olympia-Qualifikationsturniers der Männer. Am heutigen Dienstag folgen nun der Spielplan für das Team von Bundestrainer Alfred Gislason.

Die IHF hat Deutschland den Heimvorteil zugesprochen, der DHB wird seine Partien in Hannover austragen. Spanien setzt auf den Spielort Granollers, wenn man sich gegen Slowenien, Bahrain und Brasilien behaupten muss. Ungarn richtet das Turnier mit Norwegen, Portugal und Tunesien in Tatabanya aus. Schon bei den Frauen hatten diese drei Nationen den Zuschlag zur Ausrichtung der Olympiaqualifikation erhalten.

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft startet am Donnerstag, 14. März, gegen Afrikavertreter Algerien ins Turnier. Der Vergleich mit Kroatien steht am Samstag an. Am Sonntag gibt es zum Anschluss das Nachbarschaftsduell mit Österreich.

Die exakten Anwurfzeiten sollen in Kürze folgen. Die ersten beiden Teams sichern sich die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris.

Auch bei den Frauen ist der DHB ebenfalls Gastgeber eines Olympia-Qualifikationsturniers. In Neu-Ulm trifft das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch vom 11. bis zum 14. April auf Slowenien, Montenegro und Paraguay.

Die Olympia-Qualifikationsturniere der Männer auf einen Blick

Turnier 1 in Granollers/Spanien: Spanien, Slowenien, Bahrain, Brasilien

Turnier 2 in Hannover: Deutschland, Kroatien, Algerien, Österreich

Turnier 3 in Tatabánya/Ungarn: Norwegen, Ungarn, Portugal, Tunesien

Spielplan

Donnerstag, 14. März:

Deutschland - Algerien

Kroatien - Österreich

Samstag, 16. März:

Algerien - Österreich

Deutschland - Kroatien

Sonntag, 17. März:

Österreich - Deutschland

Kroatien - Algerien

» Im Detail: Wie funktioniert die Qualifikation für das Handball-Turnier bei Olympia?