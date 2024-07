Spielplan der 3. Liga für die Saison 2024/25: 1860 eröffnet gegen Saarbrücken

Die 3. Liga hat den Spielplan für die neue Saison veröffentlicht. Los geht's am Freitag, 2. August, mit dem Eröffnungsspiel zwischen TSV 1860 München und dem 1. FC Saarbrücken.

Die 3. Liga geht am 2. August wieder an den Start. IMAGO/foto2press

Der DFB hat am Dienstag den Spielplan für die 3. Liga bekanntgegeben. Mit einem Traditionsduell zweier ambitionierter Klubs wird die Spielzeit am 2. August eröffnet, 1860 erwartet um 19 Uhr Saarbrücken.

Aufsteiger Alemannia Aachen startet an der Hafenstraße bei Rot-Weiss Essen in die Saison, Hannover 96 II muss nach Aue und der VfB Stuttgart II nach Rostock zum Zweitliga-Absteiger. Energie Cottbus dagegen hat als einziger Neuling Heimrecht, die Arminia aus Bielefeld gibt ihre Visitenkarte in der Lausitz ab.

Mit Wiesbaden (in Verl) und Osnabrück (in Sandhausen) müssen zwei Absteiger auswärts ran.

Nach den ersten beiden Spieltagen, die der DFB nächste Woche zeitgenau ansetzen wird, folgt die erste Runde im DFB-Pokal (16. bis 19. August), für die sich zwölf Klubs aus der 3. Liga qualifiziert haben - so viele wie zuvor nur 2012/2013. In die Winterpause gehen die Drittligisten nach dem 19. Spieltag am 22. Dezember. In die Rückrunde startet die 3. Liga am 17. Januar 2025.

Auf sieben Positionen verändert

Die 3. Liga präsentiert sich insgesamt auf sieben Positionen verändert in der neuen Saison. Aus der 2. Liga sind Osnabrück, Rostock und Wiesbaden abgestiegen. Aufsteiger aus der Regionalliga sind Aachen, Cottbus, Hannover II und Stuttgart II. Mit Hannover ist erstmals die zweite Mannschaft eines Zweitligisten in der 3. Liga vertreten. Alle sportlich qualifizierten Klubs haben die Zulassung für die kommende Spielzeit erhalten.

Wie gewohnt überträgt MagentaSport alle 380 Spiele der Saison live. 68 Partien sind zusätzlich live im frei empfangbaren Fernsehen in der ARD und ihren dritten Programmen zu sehen. Highlight-Rechte an der 3. Liga halten darüber hinaus Sky und DAZN.