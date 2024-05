Spielpaarung für das Munich-Game offiziell: Panthers empfangen Giants in der Allianz-Arena

Der Gegner der Carolina Panthers für das nächste NFL-Spiel in Deutschland steht fest. Am 10. November treffen die New York Giants in der Münchner Allianz-Arena auf die Panthers.

Stehen sich bald in München Gegenüber: Die Carolina Panthers und die New York Giants. Getty Images

Dass die Carolina Panthers um Quarterback Bryce Young im Laufe der NFL-Spielzeit 2024 in der Münchner Allianz-Arena spielen werden, war bereits seit Januar dieses Jahres bekannt. Nun steht auch der Gegner der Panthers fest: Wie die NFL am Mittwoch-Nachmittag bekanntgab, werden die New York Giants am 10. November offiziell das Gast-Team in München sein.

Die Giants beendeten die vergangene Saison mit einer Bilanz von sechs Siegen und elf Niederlagen, dementsprechend steht vor allem Quarterback Daniel Jones, der im vergangenen Jahr noch eine vierjährige Vertragsverlängerung über 160-Millionen Dollar unterschrieben hatte und dann verletzungsbedingt nur sechs Spiele absolvieren konnte, unter großer Beobachtung. Beim NFL-Draft vor wenigen Wochen erhielt Jones allerdings große Unterstützung, mit dem sechsten Pick wählten die Giants da den hochgehandelten Wide Receiver Malik Nabers aus.

Podcast #92: Diese Teams haben den NFL-Draft gerockt! Nach dem Draft ist vor der Saison. Kucze, Detti, Michael und Thomas blicken auf den NFL-Draft zurück und sagen euch, welche Teams ihrer Meinung nach am besten gepickt haben. Warum die Chargers mit neuem General Manager und Head Coach vermutlich vieles richtig gemacht haben, was den Bears alles in den Schoß gefallen ist, warum auch Fans der Cardinals, Colts, Commanders und Steelers optimistisch sein können - ihr erfahrt es hier. Zumindest „diskutabel“ erscheint den Jungs der Ansatz von Cowboys, Bears und Falcons. Warum? Hört rein. Die nächste Folge von „Icing the kicker” erscheint am 22. Mai. Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire alle Folgen

Weitere Spiele in England und Brasilien

Für die New Yorker ist das Gastspiel in München bereits der vierte Auftritt bei den "International Games". Bereits bei der Premiere im Jahr 2007 waren die Giants in London am Start. Die Panthers feiern derweil ihr zweites internationales Spiel nach 2019.

Das Duell zwischen den beiden Teams stellt bereits die vierte NFL-Partie der regulären Saison auf deutschem Boden dar. Den Anfang machten 2022 die Tampa Bay Buccaneers und die Seattle Seahawks in München, ehe im vergangenen Jahr sowohl die New England Patriots und Indianapolis Colts als auch die Kansas City Chiefs und die Miami Dolphins in Frankfurt Spiele absolvierten.

Doch nicht nur in Deutschland wird in diesem Jahr gespielt, auch in zwei weiteren Ländern - außerhalb der Vereinigten Staaten - werden in diesem Jahr Regular-Season-Spiele absolviert. Drei Partien sollen in der britischen Hauptstadt London steigen, zudem eröffnen die Philadelphia Eagles ihre Saison im brasilianischen Sao Paulo gegen die Green Bay Packers. Der volle Spielplan wird in der Nacht zum morgigen Donnerstag verkündet.