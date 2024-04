Spielorte Handball-WM 2027: Elf Bewerbungen

Die Handball-WM der Männer 2027 wird in Deutschland stattfinden. Der Deutsche Handballbund hat nun einen ersten organisatorischen Meilenstein erreicht. Es gibt elf Spielort-Bewerbungen.

"Städte und Betreibergesellschaften von insgesamt elf Arenen haben ihr Interesse hinterlegt, Spielorte des Turniers zu sein", teilt der Deutsche Handballbund (DHB) auf seiner Homepage mit.

Schober: "Erfreuliches Zwischenergebnis"

"Das ist ein erfreuliches Zwischenergebnis", sagt Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des DHB. "Mit der möglichen geographischen Verteilung der Arenen ist die Voraussetzung geschaffen, dass dieses Turnier in ganz Deutschland erlebbar wird. Wir werden nun gemeinsam mit den Bewerbern in einen Evaluierungsprozess gehen."

Eine Entscheidung über die Spielorte werde im Laufe dieses Jahres angestrebt, heißt es von Seiten des DHB. Um welche Städte bzw. Hallen/Arenen es sich bei den Bewerbern konkret handelt, gab der Verband nicht bekannt.

Am vergangenen Freitag (12. April) wurde das Interesse Stuttgarts öffentlich. Ende Januar positionierte sich Hannover bereits klar. "Wir wollen dafür den Hut in den Ring werfen. Hannover hat das Zeug dazu", so Oberbürgermeister Belit Onay in einem Interview der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung".

Stuttgart bewirbt sich als Spielort für Handball-WM 2027

Hannover will Spielort bei Handball-WM 2027 werden

Bei der Handball-EM 2024 wurde in Düsseldorf, Berlin, Mannheim, München, Hamburg und Köln gespielt. Weitere große Handball-Arenen stehen etwa in Kiel, Magdeburg oder Flensburg. An der EM 2024, die Maßstäbe setzte, nahmen 24 Teams teil. Der Verband spricht davon, dass die WM 2027 mit 32 teilnehmenden Mannschaften die "größte organisatorische Herausforderung" für den Deutschen Handballbund werde.