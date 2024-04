Spielort steht fest: Saarbrücken empfängt Essen im Ludwigsparkstadion

Nachdem die für den 30. März angesetzte Partie zwischen den beiden Traditionsvereinen vom DFB vorsorglich abgesagt worden war, blieb der Spielort lange unklar. Wie ursprünglich geplant reist der RWE nach Saarbrücken.

Die kurzfristige Verlegung des Ligaspiels zwischen Saarbrücken und Essen seitens des Verbandes hatte besonders im Lager von RWE für Diskussionen gesorgt. Als Grund für die Absage hatte der DFB angegeben, das nur wenige Tage später stattfindende Pokal-Halbfinale des FCS gegen den 1. FC Kaiserslautern (0:2) aufgrund der bekannten Rasenproblematik im Saarbrücker Ludwigsparkstadion nicht gefährden zu wollen.

Wie aus der DFB-Mitteilung seinerzeit hervorging, habe der Verband den FCS ebenfalls bereits Anfang März gebeten, ein Ausweichstadion zu benennen, was für den Termin des Essen-Spiels nicht gelang. Dementsprechend war auch lange unklar, ob die Nachholpartie im Ludwigsparkstadion stattfinden kann oder nicht. Nun steht fest, dass auch das Spiel am 24. April (19 Uhr, LIVE! bei kicker) in der saarländischen Landeshauptstadt über die Bühne geht.

Tickets behalten ihre Gültigkeit

Sportlich gesehen geht es beim Aufeinandertreffen der beiden Traditionsvereine um einiges: Essen liegt momentan auf Platz sechs und hat einen Zähler mehr als die Saarländer. Beide Mannschaften könnten mit einem Sieg womöglich noch einmal ins Aufstiegsrennen eingreifen. Bereits gekaufte Tickets für die Partie behalten ihre Gültigkeit.