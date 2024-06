Spielort München bei der EM 2024: Spielplan und Infos

Die Europameisterschaft 2024 in Deutschland findet vom 14. Juni bis zum 14. Juli 2024 statt und wird insgesamt in zehn verschiedenen Stadien ausgetragen. Eines davon ist die Allianz Arena, das Stadion des FC Bayern in München. Alle Infos zum Spielort München im Überblick.

Wird gerade zu Beginn der EM im Fokus stehen: Die "München Fußball Arena". picture alliance / M.i.S.