Spielort Köln bei der EM 2024: Spielplan und Infos

Die Europameisterschaft 2024 in Deutschland findet vom 14. Juni bis zum 14. Juli 2024 statt und wird insgesamt in zehn verschiedenen Stadien ausgetragen. Eines davon ist das Rhein-Energie-Stadion in Köln, die Spielstätte des 1. FC Köln. Alle Infos zum Spielort Köln im Überblick.

Wie heißt das Rhein-Energie-Stadion während der EM?

Trotz des Abstiegs des 1. FC Köln wird in der Heimspielstätte des Traditionsklubs weiterhin erstklassiger Fußball geboten - zum Leidwesen der Effzeh-Fans leider vorerst nur bei der Europameisterschaft in Deutschland. Das Rhein-Energie-Stadion ist einer der zehn Austragungsorte beim größten kontinentalen Fußballturnier der Welt. Im Stadtteil Müngersdorf - im Westen von Köln - gelegen, öffnete das Stadion 1923 erstmals seine Pforten. Dank eines Neubaues 1975 sowie eines Umbaues für die Weltmeisterschaft im Jahre 2006 zählt das Rhein-Energie-Stadion zu den modernsten Spielstätten in Deutschland.

Doch obwohl seit dem Umbau im Jahre 2004 die Arena unter ihrem heutigen Namen in der ganzen Arena bekannt ist - das Energieversorgungsunternehmen war bisher der einzige Namenssponsor -, müssen sich die Besucher der EM-Spiele auf eine Änderung vorbereiten. Wie an vielen anderen Spielorten in der Bundesrepublik wird auch die Spielstätte des 1. FC Köln für die Dauer der Europameisterschaft umbenannt - Grund dafür sind die Bestimmungen der UEFA, die nur ein Sponsoring respektive Branding von Geldgebern des eigenen Verbands erlaubt. So treten die Mannschaften während des Turniers im "Cologne Stadium" an.

Wie viele Zuschauer passen während der EM ins Stadion?

Mit einer Kapazität von "nur" 50.000 Zuschauern gehört das Cologne Stadium zu den "kleineren" Austragungsorten der Europameisterschaft - dennoch spiegelt sich dies kaum im Fassungsvermögen wieder. Denn im Vergleich zu den anderen Spielorten ist die Spielstätte des 1. FC Köln mit unterdurchschnittlich wenigen, bei den internationalen Turnieren verbotenen Stehplätzen (8.175) ausgestattet - der Signal-Iduna-Park in Dortmund hat beispielsweise über dreimal so viele. So reduziert sich die zulässige Anzahl an Besuchern trotz der Umstellung von Steh- auf Sitzplätze nur um 3000 auf 47.000. Dies entspricht einem ähnlichen Fassungsvermögen wie in der Veltins-Arena (50.000) trotz einer um ca. 20 Prozent kleineren Kapazität.

Die Vorbereitungen laufen in Köln auf Hochtouren. IMAGO/Herbert Bucco

Welche Spiele finden in Köln statt?

Im Cologne-Stadion finden innerhalb von 16 Tagen fünf EM-Spiele statt - zwei sogar mit Auswirkungen auf die deutsche Nationalmannschaft. Sowohl am ersten als auch am zweiten Spieltag ist die Stadt Köln Gastgeber zweier Mannschaften der Gruppe A. Neben Ungarn und Schottland wird zweimalig die Nati aus der Schweiz begrüßt.

Zudem folgen noch zwei weitere Begegnungen in der Vorrunde sowie ein Achtelfinale - als Highlight zum Abschluss wartet hierbei in der Runde der letzten 16 der Sieger aus der "Todesgruppe B" rund um Italien, Kroatien und Spanien.

Die Spiele in Köln im Überblick:

15. Juni 2024, 15 Uhr: Ungarn - Schweiz

19. Juni 2024, 21 Uhr: Schottland - Schweiz

22. Juni 2024, 21 Uhr: Belgien - Rumänien

25. Juni 2024, 21 Uhr: England - Slowenien

30. Juni 2024, 21 Uhr: Achtelfinale 1. B - 3. A/D/E/F

Fan-Treffpunkte und Public Viewing in Köln

Wie alle Gastgeber-Städte bei der Europameisterschaft in Deutschland ist auch Köln verpflichtet eine Fan-Zone aufzubauen, diese erstreckt sich von der Kölner Altstadt über den Rhein bis nach Deutz. Um den Besuchern einen Treffpunkt sowie eine Übernachtungsmöglichkeit zu bieten, wird im Zentrum der Stadt - am Rheinufer - sogar vom 12. Juni bis 2. Juli ein eigenes Zeltlager, ein sogenanntes Fan-Camp, aufgebaut.

Im Zentrum der Fanangebote steht jedoch vor allem der Heumarkt in Mitten der viertgrößten Stadt des Landes. Täglich können im ca. 3700 Quadratmeter großen Areal alle Spiele der EURO 2024 geschaut werden, außerdem wird ein vielseitiges Unterhaltungsprogramm geboten. Neben der Fan Zone am Heumarkt wird zudem bei allen Spielen der deutschen Nationalmannschaft sowie allen in Köln stattfindenden Begegnungen ein Public Viewing am Tanzbrunnen angeboten.

Für die Überfahrt über den Fluss wird zudem eine extra Rheinfähre installiert, die mehrmals stündlich - kein festgelegter Fahrplan - die beiden Seiten verbindet. Sorgen um einen möglichen Sonnenbrand müssen sich die Fans jedoch auch nicht auf dem Wasser machen. Unter dem Motto "Sonnenbrand die Rote Karte zeigen" verteilt das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) in den Fan-Zonen und an den Stadien Sonnencreme-Spender und spendiert den Fans so vor Ort Sonnenschutz mit dem Lichtschutzfaktor 30.