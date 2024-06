Spielort Hamburg bei der EM 2024: Spielplan und Infos

Die Europameisterschaft 2024 wird vom 14. Juni bis zum 14. Juli in zehn deutschen Stadien ausgetragen. Eins davon ist das Volksparkstadion, der Heimspielstätte des Hamburger SV. Alle Infos zum Spielort Hamburg im Überblick.

Wie heißt das Volksparkstadion während der EM?

Das 1953 eröffnete Volksparkstadion, das im Hamburger Stadtteil Bahrenfeld im Westen der Stadt steht, hat bereits eine lange Historie bei internationalen Turnieren. Sowohl bei den Weltmeisterschaften 1974 und 2006 als auch bei der Europameisterschaft 1988 wurden Spiele dort ausgetragen. Da für das Stadion kein Namenssponsoring vorliegt, verzichtet die UEFA auf eine Umbenennung und belässt es bei der EURO 2024 bei "Volksparkstadion Hamburg".

Wie viele Zuschauer passen während der EM ins Stadion?

Im Ligabetrieb bietet das Volksparkstadion Platz für 57.000 Zuschauer. Für die Europameisterschaft wird die Anzahl auf 49.000 Sitzplätze reduziert, Stehplätze wird es in Hamburg wie auch in allen anderen EM-Stadien nicht geben.

Welche Spiele finden in Hamburg statt?

Besonders in der Anfangsphase der EURO 2024 richten sich die Blicke nach Hamburg. Im Volksparkstadion werden vier Gruppenspiele aber auch ein Viertelfinale ausgetragen.

Die Spiele in Hamburg im Überblick:

16. Juni 2024, 15 Uhr: Polen - Niederlande

19. Juni 2024, 15 Uhr: Kroatien - Albanien

22. Juni 2024, 15 Uhr: Georgien - Tschechien

26. Juni 2024, 21 Uhr: Tschechien - Türkei

5. Juli 2024, 21 Uhr: Viertelfinale

Fan-Treffpunkt und Public Viewing Spots in Hamburg

Wer kein Ticket für ein EM-Spiel in der Hansestadt ergattern konnte, aber dennoch die Atmosphäre in Hamburg erleben möchte, kann dies in der Fan-Zone Heiligengeistfeld tun, die an allen Spieltagen geöffnet ist und auf mehreren Bildschirmen alle 51 EM-Spiele zeigt.

Dort findet auch das Public Viewing statt, bei dem 40.000 Fans auf einer riesigen Leinwand gemeinsam alle in Hamburg stattfindenden Partien, die Deutschlandspiele und alle Spiele der K.-o.-Runde verfolgen können. Weitere Programmpunkte wie ein Konzert von Madsen vor dem Eröffnungsspiel am 14. Juni sind ebenfalls geplant.