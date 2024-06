Spielort Gelsenkirchen bei der EM 2024: Spielplan und Infos

Die Europameisterschaft 2024 in Deutschland findet vom 14. Juni bis zum 14. Juli 2024 statt und wird insgesamt in zehn verschiedenen Stadien ausgetragen. Eines davon ist die Veltins Arena, das Stadion von Schalke 04 in Gelsenkirchen. Alle Infos zum Spielort Gelsenkirchen im Überblick.

Wie heißt die Veltins-Arena während der EM?

Trotz ihres Namens Arena AufSchalke befindet sich das Stadion, das im Jahre 2001 nach dreijähriger Bauzeit fertiggestellt wurde, nicht im Gelsenkirchener Stadtteil Schalke, sondern auf dem Berger Feld im Zentrum der nordrhein-westfälischen Großstadt. Bereits seit dem Jahre 2005 ist die Spielstätte vom FC Schalke 04 allerdings in der Republik vor allem unter dem Name Veltins-Arena bekannt - das Stadionsponsoring zwischen dem Zweitligisten und des Unternehmens läuft noch mindestens bis 2027.

Eine kleine Krux - zumindest für die UEFA während der EM, denn nur offizielle Sponsoren werden vom Verband geduldet. Dies spiegelt sich auch beim Stadionnamen wieder: Während der Europameisterschaft wird die Spielstätte - wie bereits in der Vergangenheit bei UEFA-Wettbewerben üblich - wieder "Arena AufSchalke" heißen - dies wurde nach einem langen Namenfindungsprozess beschlossen. Auch mit Auswirkungen für den Stadionsponsor, der Name des Sponsors wurde temporär vom Dach der Arena abmontiert. Außerdem werden die Parkplätze auf den Flächen D und E an der Willy-Brandt-Allee neu nummeriert.

Wie viele Zuschauer passen während der EM ins Stadion?

Mit einem Zuschauerschnitt von 61.502 Zuschauern bei einer Auslastung von 99 Prozent war die Arena AufSchalke der größte Zuschauermagnet der vergangenen Zweitliga-Saison. Mit bis zu 62.278 Besuchern zählt die Spielstätte von S04 als das viertgrößte Stadion in Deutschland. Aufgrund des Verbotes von Stehplätzen (16.309 in der Arena) bei Wettbewerben der UEFA sinkt diese Kapazität während der Europameisterschaft allerdings deutlich. Bei den vier stattfindenden Spielen beim größten kontinentalen Fußball-Turnier können nur 50.000 Fans das Spiel live miterleben - im Europapokal wären es zumindest 4.740 Zuschauer mehr.

Bereits für das Testspiel gegen Kolumbien wurde die "Arena AufSchalke" nur auf Sitzplätze umgerüstet. IMAGO/ActionPictures

Welche Spiele finden in Gelsenkirchen statt?

Die Stadt Gelsenkirchen darf sich auf viele große Namen freuen - trotz nur vierer EM-Spiele, die in der Arena AufSchalke ausgetragen werden. Denn in den drei zugeteilten Gruppenspielen treten mit England, Italien, Portugal und Spanien gleich vier Turnierfavoriten in der nordrhein-westfälischen Großstadt an. Außerdem findet noch ein Achtelfinale auf dem Berger Feld statt.

Die Spiele in Gelsenkirchen im Überblick:

16. Juni 2024, 21 Uhr: Serbien - England

20. Juni 2024, 21 Uhr: Spanien - Italien

26. Juni 2024, 21 Uhr: Georgien - Portugal

30. Juni 2024, 18 Uhr: Achtelfinale 1. C - 3. D/E/F

Fan-Treffpunkte und Public Viewing in Gelsenkirchen

Im Nordsternpark, auf dem Gelände des ehemaligen Steinkohlebergwerks Zeche Nordstern, befindet sich die Fan Zone im Gelsenkirchener Stadtteil Horst. Das Fanfest beginnt am Starttag der EM inkl. Geheimact zum Auftakt und bietet im Turnierverlauf über 200 Stunden Programm. Unter anderem treten hier neben lokalen Bands auch Alle Farben oder der deutsche ESC-Starter Isaak auf.

Zudem wird im Amphitheater ein großes Public Viewing stattfinden, in dem alle in Gelsenkirchen stattfindende Partien sowie alle Spiele der deutschen Mannschaft übertragen werden. Die restlichen Partien können auch im Nordsternpark verfolgt werden, dort werden wie beim Public Viewing knapp 6.000 Besuchern auch ohne Ticket ganz nah am Geschehen der EM dabei sein.

Sorgen um Sonnenbrand müssen sich die Fans dabei jedenfalls nicht machen. Unter dem Motto "Sonnenbrand die Rote Karte zeigen" verteilt das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) in den Fan-Zonen und an den Stadien Sonnencreme-Spender und spendiert den Fans so vor Ort Sonnenschutz mit dem Lichtschutzfaktor 30.