Spielort Düsseldorf bei der EM 2024: Spielplan und Infos

Die Europameisterschaft 2024 in Deutschland findet vom 14. Juni bis zum 14. Juli 2024 statt und wird insgesamt in zehn verschiedenen Stadien ausgetragen. Eines davon ist die Merkur Spiel-Arena, das Stadion von Fortuna Düsseldorf. Alle Infos zum Spielort Düsseldorf im Überblick.

In der "Düsseldorf Arena" finden in diesem Jahr gleich zweimal Spiele einer Heim-EM statt. picture alliance/dpa

Wie heißt der Merkur Spiel-Arena während der EM?

Die Stadt Düsseldorf wird im Jahre 2024 zur Sporthochburg: Bereits Anfang des Jahres fungierte die Merkur Spiel-Arena - normalerweise Spielstätte des Zweitligisten Fortuna Düsseldorf - als Austragungsort des Eröffnungsspiels der Handball-Europameisterschaft zwischen Deutschland und der Schweiz. Knapp fünf Monate später gastieren Mbappé und Co. im Rahmen der Fußball-Europameisterschaft in der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens.

Zwar in derselben Arena, aber kurioserweise mit zwei unterschiedlichen Namen. Möglich macht dies die Bestimmungen der UEFA. Denn - wie beim Großteil der weiteren Standorte - der kontinentale Fußballverband verbietet das Namensponsoring der Stadien. So muss auch die Arena im Stadtteil Stockum umbenannt werden: Für die Dauer der Europameisterschaft finden deshalb die Spiele in der "Düsseldorf Arena" statt.

Wie viele Zuschauer passen während der EM ins Stadion?

Das im Jahre 2004 fertiggestellte Stadion bietet in einem regulären Bundesliga-Spiel Platz für 54.600 Zuschauer, darunter 9.917 Stehplätze. Nachdem allerdings bei Wettbewerben der UEFA ein Verbot von Stehplätzen herrscht und zudem höhere Sicherheitsrichtlinien gelten, reduziert sich die Kapazität der Düsseldorf Arena deutlich. So werden bei den fünf Spielen in der Rheinmetropole nur 47.000 Fans live vor Ort sein.

Welche Spiele finden in Düsseldorf statt?

Während der Europameisterschaft in Deutschland finden insgesamt fünf Spiele in Düsseldorf statt, drei davon in der Gruppenphase. Zum Auftakt wartet das Duell zwischen Österreich und Frankreich, bevor unter anderem Spanien in der Vorrunde am Rhein gastiert. Zudem werden ein Achtel- sowie ein Viertelfinale in der Düsseldorf Arena ausgetragen.

Die Spiele in Düsseldorf im Überblick:

17. Juni 2024, 21 Uhr: Österreich - Frankreich

21. Juni 2024, 15 Uhr: Slowakei - Ukraine

24. Juni 2024, 21 Uhr: Albanien - Spanien

1. Juli 2024, 18 Uhr: Achtelfinale 2. D - 2. E

6. Juli 2024, 18 Uhr: Sieger AF3 - Sieger AF1

Fan-Treffpunkte und Public Viewing in Düsseldorf

Während der Europameisterschaft baut die Stadt Düsseldorf drei Fan-Zonen auf, damit soll zur Teilhabe an der Heim-EM eingeladen werden. So soll das Düsseldorfer Schauspielhaus für kulturelle Highlights sorgen - unter anderem durch die Aufführung des Theaterstücks "Glaube, Liebe, Fußball".

Am Burgplatz wartet neben der Übertragungen aller EM-Spiele ein vielfältiges Bühnenprogramm auf die Besucher, zudem findet bei allen Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft sowie aller Duelle in Düsseldorf ein Public Viewing an der Rheinuferpromenade statt.

Außerdem stellt das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) - wie bei allen Fan-Zonen sowie Stadien in Nordrhein-Westfalen - auch in Düsseldorf unter dem Motto "Sonnenbrand die Rote Karte zeigen" Sonnencreme-Spender zur Verfügung, an denen sich die Besucher bedienen können.