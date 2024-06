Spielort Berlin bei der EM 2024: Spielplan und Infos

Die Europameisterschaft 2024 in Deutschland findet vom 14. Juni bis zum 14. Juli 2024 statt und wird insgesamt in zehn verschiedenen Stadien ausgetragen. Eines davon ist das Olympiastadion, das Stadion von Hertha BSC in Berlin. Alle Infos zum Spielort Berlin im Überblick.

Wie heißt das Olympiastadion während der EM?

Das Stadion in Berlin liegt im Ortsteil Westend und ist das geschichtsträchtigste Stadion der Europameisterschaft, bereits 1936 fanden hier Olympische Spiele statt. Kurz vor der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland wurde das Olympiastadion kernsaniert, im Sommer fand schließlich dann sogar das Finale der WM in Berlin statt. Auch während der EURO 2024 steht das Olympiastadion dann wieder im Fokus, erneut wird hier das Finale ausgetragen. Während viele andere Stadien aufgrund eines Sponsors ihren Namen während der EM ändern müssen, wird in Berlin weiterhin im Olympiastadion gespielt.

Wie viele Zuschauer passen während der EM ins Olympiastadion?

Das Olympiastadion ist die größte Arena bei der EURO 2024, es bietet in der Liga Platz für insgesamt 74.475 Zuschauer. Aus Sicherheitsgründen wird die Anzahl der Fans während der Europameisterschaft allerdings deutlich reduziert. Dann dürfen nämlich "nur" 71.000 Fans die Spiele verfolgen. Außerdem wird es wie in allen anderen Stadien nur Sitzplätze geben.

Welche Spiele finden in Berlin statt?

Gerade gegen Ende der Europameisterschaft wird der Fokus auf den Spielort Berlin gelegt, denn dort findet am 14. Juli um 21 Uhr das Finale der EM statt. Außerdem werden fünf weitere Partien im Olympiastadion ausgetragen.

Die Spiele in Berlin im Überblick:

15. Juni 2024, 18 Uhr: Spanien - Kroatien

21. Juni 2024, 18 Uhr: Polen - Österreich

25. Juni 2024, 18 Uhr: Niederlande - Österreich

29. Juni 2024, 18 Uhr: Achtelfinale 2. A - 2. B

06. Juli 2024, 21 Uhr: Viertelfinale

14. Juli 2024, 21 Uhr: Finale

Podcast Jetzt die erste Folge hören: Die goldene Generation Der neue Podcast "Der vierte Stern" ist eine Reise durch die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Dort will die DFB-Elf endlich den Titel holen. Doch im Vorfeld: viel Unruhe und verletzte Leistungsträger. Ein schmerzhaftes Beispiel: Sami Khediras Kreuzbandriss sieben Monate vor der WM. alle Folgen

Fan-Treffpunkte und Public Viewing in Berlin

In Berlin wird es insgesamt zwei Fan-Zonen geben. Zum einen gibt es die Zone am Reichstag, auf dem Platz der Republik, der während der Europameisterschaft täglich von 14 bis 24 Uhr geöffnet ist und Live-Musik, Workshops und viele weitere Programmpunkte anbietet.

Zum anderen werden die Fans auch am Brandenburger Tor rund um die EM umfangreich umsorgt. Dort wird die Fan-Zone offiziell bereits am 12. Juni mit der "Eröffnungsshow Fußballkultursommer" geöffnet, unter anderem können dort beim Public Viewing die Spiele mit tausenden anderen Zuschauern verfolgt werden.

Auch sonst gibt es für Fußball-Fans in Berlin unzählige Möglichkeiten, die Spiele mit Gleichgesinnten zu verfolgen, etwa im Prater Biergarten oder am Neuen See im Tiergarten.