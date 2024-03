Spielmanipulation: Europa wird wieder anfälliger

Nachdem die Zahl der verdächtigen Fußballspiele in Europa zwischenzeitlich gesunken war, ist sie im vergangenen Jahr wieder gestiegen, heißt es in dem Jahresreport der Firma Sportradar, die den Wettmarkt global durchleuchtet.

397 Fußballspiele in Europa sind demnach im Jahr 2023 des Matchfixings verdächtig. Ein kräftiger Anstieg, nachdem die Zahl der Partien 2022 von 370 (2021) auf 343 zurückgegangen war. In Asien (128/2021; 155/2022; 168/2023), Südamerika (127/2021; 201/2022; 205/2023) und anderen Regionen (70/2021; 78/2022; 110/2023) verzeichnet Sportradar ein Plus der verdächtigen Partien. Einzeln betrachtet bleibt Brasilien mit 109 womöglich beeinflussten Spielen an der Spitze, auch wenn gegenüber 2022 ein deutlicher Rückgang von 44 Partien im Land des "jogo bonito" zu verzeichnen ist. Hinter dem Land des Fünffach-Weltmeisters folgen die Tschechische Republik (67), die Philippinen (65), Russland (55), Griechenland (46), Vietnam und Kasachstan (je 43), Peru (38) sowie Serbien und Argentinien (je 36).

"Fußball und Basketball sind nach wie vor die beiden Sportarten, die am heftigsten von Spielmanipulationen betroffen sind", heißt es im Vorwort des bei Sportradar für den Bereich Integrität zuständigen Direktors Andreas Krannich. "Das entspricht auch unseren Erwartungen zum Jahresanfang, die auf historischen Daten und den sich in den vergangenen Jahren entwickelnden Trends beruhen." Tatsächlich liegt der Fußball in dem Report sehr deutlich an der Spitze mit 880 Partien vor dem Basketball (205), Tischtennis (70), Tennis (61) und E-Sports (46). Wobei dies auch damit zu tun haben dürfte, dass im Fußball die meisten Wettdaten erfasst werden, auch bis in untere Ligen hinab. Sportartübergreifend ergeben die Zahlen von Sportradar, dass lediglich eines von 467 Matches verdächtig ist - im Fußball liegt die Quote bei 1:160, im Basketball bei 1:244.

Das große Problem stellen nach wie vor Live-Wetten dar, heißt es in dem Report. Bei der überwältigenden Mehrheit verdächtiger Fußballspiele lägen weiterhin Zusammenhänge mit Live-Wetten vor, bei 95 Prozent der möglicherweise gefixten Matches sei dies der Fall gewesen. "In 70 Prozent dieser Spiele traten verdächtige Wetten in der ersten Halbzeit auf", heißt es weiter. Das passt beispielsweise auch zu einem Schema in einem aktuellen Fall aus Deutschland. So steht die Partie der Regionalliga Südwest zwischen dem FSV Frankfurt und dem TSV Steinbach-Haiger bekanntlich unter Verdacht. Auffällig waren ungewöhnlich hohe Wetteinsätze auf eine Halbzeitführung der Gäste, die dann zur Pause auch mit 2:0 in Front lagen. Über tiefergehende Ermittlungsergebnisse ist bis dato nichts bekannt.