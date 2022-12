Spielmacher Zarabec verlässt den THW Kiel im Sommer

Der THW Kiel und Spielmacher Miha Zarabec (31) gehen ab Sommer getrennte Wege. Das teilte der deutsche Rekordmeister am Tag vor Weihnachten mit.

Nach sechs erfolgreichen Jahren in Kiel sucht Zarabec eine neue Herausforderung und wechselt zum polnischen Champions-League-Teilnehmer Orlen Wisa Plock. Der slowenische Mittelmann war 2017 aus Celje zu den "Zebras" gewechselt, wo er auf nationaler wie internationaler Ebene sämtliche Titel abräumte: zwei deutsche Meisterschaften, einmal den DHB-Pokal, dreimal den deutschen Supercup, den EHF-Cup (2019) sowie die Champions League (2020).

Für den THW kommt Zarabec, der seit 2017 nur insgesamt zwei (!) Partien der Kieler aufgrund einer Corona-Erkrankung verpasst hat, bisher auf 292 Spiele, in denen er 478 Tore erzielte. "Als ich 2017 zum THW Kiel kam, hätte ich nie gedacht, dass ich so lange bei diesem außergewöhnlichen Klub würde spielen können", gesteht Zarabec in einem Statement des Klubs: "Ich hatte hier unglaubliche Jahre mit vielen großen Titeln, habe viele tolle Menschen kennengelernt, die auch nach meiner Karriere noch meine Freunde sein werden."

Zarabec wollte unbedingt Champions League spielen

Ein Wechsel zu einem anderen deutschen Klub sei für Zarabec nicht in Frage gekommen. "Auch, weil ich unbedingt weiter in der Champions League und eine wichtige Rolle im Angriffssystem spielen möchte. Aktuell will ich meine Zeit in Kiel unbedingt zu einem erfolgreichen Abschluss bringen - das ist mein absoluter Fokus für die kommenden sechs Monate", so der nur 1,78 Meter große Rechtshänder. Der THW ist noch im Titelrennen, in der Champions League am Start und steht im Viertelfinale des DHB-Pokals - wo der SC Magdeburg wartet.

Wir wollen auf der so wichtigen Spielmacher-Position einen neuen Impuls setzen. THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi

Die Entscheidung Zarabecs spielte auch dem THW in Bezug auf seine Zukunftsplanungen in die Karten. Dies gab THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi offen zu: "Wir alle schätzen Miha als Mensch und als Sportler sehr. Aber wir wollen auch auf der so wichtigen Spielmacher-Position einen neuen Impuls setzen, unsere Mannschaft insgesamt fit für weitere erfolgreiche Jahre machen. Wir haben darüber frühzeitig und offen mit Miha gesprochen. Wir sind froh, dass er jetzt Klarheit über seine Zukunft hat und sich in den verbleibenden Monaten voll und ganz seinen und unseren Zielen beim THW Kiel widmen kann."

Im letzten Spiel des Kalenderjahres geht es für den THW und Zarabec am Montag (20 Uhr) gegen den Tabellenvorletzten TSV GWD Minden. Bei der Handball-WM im Januar trifft Slowenien in Gruppe B auf Frankreich, Polen und Saudi-Arabien.