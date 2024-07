Spielmacher von Wisla Plock wechselt nach Kuwait

Wisla Plock feilt weiter an seinem Kader für die kommende Saison. Jetzt gab der polnische Meister den Abschied eines Spielmachers, der den europäischen Handball in Richtung Westasien verlässt, bekannt.

Kosuke Yasuhira war im Sommer 2022 zu Wisla Plock gewechselt, nachdem das polnische Topteam mit Verletzungsproblemen im Rückraum zu kämpfen hatte. Anfang 2023 wurde der Vertrag des Japaners bis 2025 verlängert, im letzten Sommer folgte dann die Leihe nach Vardar.

Jetzt ist das Kapitel in Plock für Yasuhira vorzeitig beendet. Das bestätigte der polnische Meister am Montag (1.Juli) auf seiner Vereinswebseite. Der Spielmacher soll sich dem Klub Burgan SC in Kuwait anschließen.

In der Saison bei Plock erzielte Yasuhira in 26 Spielen insgesamt 39 Tore. Bevor es für den 24-Jährigen nach Kuwait geht, kann Yasuhira noch auf eine Teilnahme bei den Olympischen Spielen in Paris hoffen, denn der Spielmacher steht im erweiterten Aufgebot von Japan. Dort trifft das Team, dass von interimsmäßig von Barcelona-Trainer Carlos Ortega gecoacht wird, auf Deutschland, Spanien, Kroatien, Slowenien und Schweden.