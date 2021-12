"Spielmacher-Qualitäten": Auch Torhüter Huth bleibt in Paderborn

Der SC Paderborn kann auch in den kommenden Spielzeiten mit Torhüter Jannik Huth planen. Der Stammkeeper der Ostwestfalen verlängerte am Dienstag seinen Vertrag.

Am Montag vermeldete Paderborn, dass Abwehrchef Uwe Hünemeier ein weiteres Jahr beim SCP bleibt - einen Tag darauf folgte ihm Torhüter Huth. Der 27-Jährige kam im Sommer 2019 von Mainz 05 an die Pader, war dort in der Bundesliga-Saison zunächst gesetzt, verlor dann aber seinen Stammplatz an Leopold Zingerle.

In dieser Spielzeit eroberte Huth seinen Platz zwischen den Pfosten zurück und absolvierte bisher alle 18 Spiele von Beginn an - drei Mal spielte er dabei zu null (kicker-Notendurchschnitt 2,86).

"Wertvoller Rückhalt"

"Jannik ist zu einem wertvollen Rückhalt unserer Mannschaft geworden. Er strahlt Ruhe aus und ist fußballerisch ein überdurchschnittlicher Torwart mit Spielmacher-Qualitäten. Mit diesen Vorzügen passt er sehr gut zu unserer Spielphilosophie", begründet Fabian Wohlgemuth, Geschäftsführer Sport beim SCP, die Vertragsverlängerung.

Huths Vertrag wäre im kommenden Sommer ausgelaufen, sein neues Arbeitspapier gilt nun bis zum 30. Juni 2024.