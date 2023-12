Spielmacher bleibt bei der SG BBM Bietigheim

Die SG BBM Bietigheim hat einen weiteren wichtigen Mosaikstein für die sportliche Zukunft gesetzt - und ihren Spielmacher weiter an sich gebunden.

Der Tabellenführer der 2. Liga und Spielmacher Juan de la Peña einigten sich auf eine Verlängerung des im Sommer 2024 auslaufenden Vertrages um weitere zwei Jahre. Der 27-jährige Spanier ist ein wichtiger Spieler im System von Cheftrainer Iker Romero. Der 1,88 m große Rechtshänder lenkt in seiner Rolle im zentralen Rückraum nicht nur das Tempo und den Rhythmus des Bietigheimer Spiels, sondern strahlt auch Torgefahr aus und ist häufig der Mann für die entscheidenden Momente.

Oft gilt Juan de la Peña als der verlängerte Arm des spanischen Trainerteams. Mit Iker Romero wie mit Sebastiá Salvat kann sich der 27-Jährige in seiner Muttersprache unterhalten. "Das macht es für mich natürlich optimal, der Handball wird für mich einfacher", so De la Peña. Doch das mündet nicht in eine Sonderstellung beim Tabellenführer der 2. Liga. "Die ganze Mannschaft hat in der Hinrunde gute Arbeit geleistet", zieht der Spanier sein Fazit zum bisherigen Saisonverlauf.

"Wir müssen einfach so weitermachen wie bisher, nicht viel überlegen, was bis Juni noch kommen könnte. Wir wollen jedes Spiel weiter so gut spielen wie bis hierhin", so de la Peña. Er betont: "Meinen Vertrag zu verlängern, war für mich eine einfache Entscheidung. Sportlich läuft es für mich und für die Mannschaft richtig gut. Seit mehr als drei Jahren fühle ich mich hier in Bietigheim wohl. Zusammen mit meiner Freundin sehe ich, dass die Verlängerung für meine Karriere und vielleicht für mein Leben der beste Schritt ist."

Auch SG-Geschäftsführer Bastian Spahlinger freut sich über die Vertragsverlängerung des Spielmachers: "Juan hat sich in den vergangenen Jahren mit seiner Art auf und neben dem Feld zu einem Führungsspieler in unserem Team entwickelt. Er gibt den Spielrhythmus vor nimmt im System unseres Cheftrainers Iker Romero einen wichtigen Part ein, sowohl offensiv als auch defensiv. Juan ist einfach ein sehr kompletter Spieler."