Spielgestalter und Abräumer: Die talentiertesten Mittelfeldspieler in FC 24

Archie Gray - ZM/ZDM/ZOM - 17 Jahre - Leeds United - 65 GES/84 POT

Bis auf die Position des Torhüters kann Gray in FC 24 alles spielen - ohne nennenswerte Abzüge in der Gesamtbewertung. Seine Highlights in den Attributen: das Kurzpassspiel (72), die Ballkontrolle und Beschleunigung (je 71). Diese Werte, hohe Arbeitsraten und da sich die anderen Attribute um die 60 befinden, mal aber auch an der 70 kratzen, ist der Engländer ein Geheimfavorit. Er kostet im Spiel rund 1,8 Millionen Euro und verdient 1.000 Euro pro Woche. kicker eSport