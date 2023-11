Spielfreudig an der Tabellenspitze

Bayer Leverkusen steht in seiner Europa-League-Gruppe und in der Bundesliga auf dem ersten Rang. Ein Grund für den Erfolg ist Stürmer Victor Boniface.

Am Ende hatte Victor Boniface doch noch Grund zum Tanzen. Kurz vor Schluss gelang dem Fußballer am Donnerstag das entscheidende Tor. Der Stürmer jubelte tänzelnd mit Jeremie Frimpong. Bayer Leverkusen gewann in der Europa League knapp mit 1:0.

Bayer hat damit im Europapokal alles gewonnen. Auch in der Bundesliga steht das Team ungeschlagen auf Platz eins, noch vor dem FC Bayern. Am Sonntag gegen Union Berlin soll der nächste Sieg her.

Victor Boniface ist einer der Gründe dafür, warum es bei Leverkusen so gut läuft. Der Stürmer aus dem afrikanischen Land Nigeria hat in der Bundesliga-Saison schon sieben Tore erzielt, im Europapokal drei.

Dass er so oft trifft, liegt auch an seinen Mitspielern. Der deutsche Nationalspieler Florian Wirtz zum Beispiel liefert viele Vorlagen. Auch Granit Xhaka ist sehr wichtig für das Team. Außerdem sind da noch die gefährlichen Fernschüsse und Freistöße von Alejandro Grimaldo. Fachleute trauen Bayer Leverkusen deshalb in dieser Saison viel zu.