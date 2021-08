Spielesause bildet Streamer-Highlight auf der gamescom

Aufgrund der Covid-Pandemie muss die gamescom auch in diesem Jahr in digitaler Form stattfinden. Das Live-Event "Spielesause" vereint Deutschlands bekannteste Streamer mit einem breiten Potpourri an Gästen.

Die diesjährige gamescom wird von den Streamern Trymacs, Gronkh und Papaplatte begleitet. 1Up Management