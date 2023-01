Spielerwechsel zur Halbzeit: Guardiola befolgt den Rat eines Journalisten

Am Donnerstagabend hat Manchester City mit 1:0 beim FC Chelsea gewonnen und damit den Rückstand auf den FC Arsenal auf fünf Punkte verkürzt. Als Pep Guardiola nach der Partie von einem Reporter auf seine Auswechslungen angesprochen wurde, sorgte er mit einem Scherz für Gelächter im Medienraum.

Es dauerte nicht einmal fünf Minuten, bis sich die beiden Wechsel bezahlt machten. Rund eine Stunde war am Donnerstagabend an der Stamford Bridge gespielt, als Riyad Mahrez und Jack Grealish den Platz betraten. Bis zu diesem Zeitpunkt war Manchester City derart weit unter seinen Möglichkeiten geblieben, dass Pep Guardiola hinterher davon sprach, seine Mannschaft habe "ein bisschen schlampig" gespielt, und das Pressing sei ebenso "schlecht" gewesen wie die Organisation.

Obwohl sein Team die Aufgabe gelöst hatte, waren es durchaus deutliche Worte, die ManCitys Coach bei der Pressekonferenz nach dem 1:0 beim FC Chelsea formulierte. Vor allem der ersten Hälfte konnte Guardiola nicht allzu viel abgewinnen. Dass zur Halbzeit noch keine Tore gefallen waren, hatte auch damit zu tun, dass Chelsea in Person von Carney Chukwuemeka kurz vor der Pause nur den Pfosten traf. Die logische Konsequenz, die Guardiola in der Kabine zog: ein Doppelwechsel. Für Kyle Walker und Joao Cancelo kamen Manuel Akanji und Rico Lewis.

Später scherzte der Katalane, als er auf die späteren Einwechslungen von Mahrez und Grealish angesprochen wurde: "Ich bin ein Genie." Dann erinnerte er sich an die Pressekonferenz im Vorfeld der Partie, bei der ein Journalist wissen wollte, warum Guardiola beim 1:1 gegen den FC Everton erst in der 87. Minute zum ersten Mal gewechselt hatte. "Ich habe in der Kabine an ihn (den Reporter, Anm. d. Red.) gedacht und deshalb schon in der Halbzeit gewechselt", witzelte Guardiola.

Tatsächlich besserte sich ManCitys Spiel nach dem Seitenwechsel. Die Citizens bauten Druck auf und schnupperten am Führungstor, doch auch Nathan Aké traf zunächst nur den Pfosten, ehe Mahrez Guardiola und seine Mitspieler mit dem 1:0 erlöste. Das eine Tor genügte - entsprechend gut war Guardiola später aufgelegt.