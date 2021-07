"Spielertyp, den wir noch nicht haben": Viktoria Köln holt Sontheimer

Viktoria Köln hat einen weiteren Neuzugang: Patrick Sontheimer wechselt ablösefrei in die Domstadt - und bringt Zweitliga-Erfahrung mit nach Köln.

Der Mittelfeldspieler, der für die SpVgg Greuther Fürth und die Würzburger Kickers insgesamt 57 Zweitliga- und 48 Drittligaspiele absolvierte, unterschrieb am Montag einen Vertrag bei der Viktoria und soll bereits am Dienstag erstmals am Mannschaftstraining teilnehmen. Zur Vertragslaufzeit wurde nichts bekannt.

"Patrick Sontheimer bringt für seine 23 Jahre eine Menge Erfahrung mit", erklärt Kölns Sportlicher Leiter Marcus Steegmann die Verpflichtung. "Er ist ein Spieler, der sehr laufstark ist und ein gutes Umschaltverhalten in die Offensive hat. Er bewegt sich gut in den Zwischenräumen und verkörpert einen Spielertyp, den wir so noch nicht in unserer Mannschaft haben."

Laut Sontheimer, der nach Auslaufen seines Vertrags in Würzburg seit dem 1. Juli vereinslos war, hatten sich die Verantwortlichen der Kölner "sehr früh für mich interessiert". Nun könne er es "kaum erwarten, die Mannschaft kennenzulernen und hoffe, der Viktoria mit meinen Stärken helfen zu können".