Spielerische Probleme: Dortmunds gekonterte Konter

Mit dem Unentschieden konnten alle Protagonisten von Borussia Dortmund leben, die Spielweise aber kritisierten Trainer Edin Terzic, Sportdirektor Sebastian Kehl und Kapitän Emre Can.

"Wir haben es nicht geschafft, das Spiel in die Hand zu nehmen": Edin Terzic. Borussia Dortmund via Getty Images

Fast konnte man nach dem Achtelfinal-Hinspiel übersehen, dass die Partie von Borussia Dortmund bei der PSV Eindhoven 90 Minuten plus Nachspielzeit gedauert hatte - und nicht nur diese eine Szene kurz nach der Pause umfasste. So umfangreich die Diskussionen über das vermeintliche Foul von Mats Hummels an Malik Tillman waren, auch darüber hinaus fanden sich nach Schlusspfiff noch Themen. Die Zufriedenheit über den Auftritt des BVB teilte sich dabei deutlich in Verlauf und Ergebnis: Während das Remis eine ordentliche Ausgangslage ist, ließ der spielerische Auftritt einige Wünsche offen.

"Wir nehmen das 1:1 mit. Das Ergebnis ist okay", befand Kapitän Emre Can stellvertretend. Im Heimspiel in rund drei Wochen hat Dortmund alles selbst in der Hand, ein Sieg bedeutet den Einzug ins Viertelfinale. Dafür bedarf es aber einer Steigerung in der Leistung, glaubt nicht nur der Mittelfeldspieler, der vor allem mit dem Auftritt nach der Pause unzufrieden war. "Eindhoven hat gut gepresst, wir haben keine Lösungen mehr gefunden. Wir waren nicht mehr so mutig." Can fordert: "Wir müssen sauberer am Ball bleiben."

In der Tat leistete sich der BVB nach dem Treffer von Donyell Malen zu viele Fehler im Aufbauspiel und bei Umschaltsituationen, vor allem nach der Pause stieg der Druck der PSV immer mehr weil Entlastung fehlte. "Wir sind selbst nach unserer Führung in eine Situation gekommen, dass wir Bälle erobert haben, aber anstatt dann Konter zu fahren, die Bälle unnötigerweise verloren haben", kritisierte Trainer Terzic. "Dann hat Eindhoven unsere eigenen Konter gekontert. Damit wird es natürlich schwer. Wir haben es nicht geschafft, das Spiel in die Hand zu nehmen."

Kehl hätte sich mehr Ruhe gewünscht

Auch Sportdirektor Sebastian Kehl sprach von "phasenweise viel Unsauberkeit auf beiden Seiten" und bemängelte "ein bisschen Hektik in unserem Spiel in der zweiten Halbzeit. Da hätte ich mir ein mehr Ruhe gewünscht". Dennoch resümierte auch er: "Insgesamt muss man mit dem Punkt erleben. Ich glaube, dass es ein gerechtes Unentschieden ist. Beide Mannschaften haben den Anspruch weiter zu kommen, dass PSV eine gute Mannschaft hatten, das wussten wir."

Sein Blick ging bereits in Richtung des Rückspiels: "Wir brauchen eine richtig gute Leistung in drei Wochen zu Hause, aber ich traue uns das auch wirklich zu. Denn ich habe heute viele Dinge gesehen, die wir besser machen können und trotzdem waren wir immer wieder mal gefährlich und daher bin ich sehr optimistisch, was das Weiterkommen angeht." Seine Botschaft: "Wir brauchen eine bessere Leistung, um eine Runde weiterzukommen. Deswegen sind wir heute erstmal mit dem Ergebnis zufrieden. Die Ausgangsposition ist jetzt klar. Wir haben ein Spiel und das müssen wir gewinnen, egal wie, egal zu welchem Zeitpunkt. Und davon bin ich überzeugt."