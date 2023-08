Spielerinnenberater Ness: "Fünf Minuten Einsatzzeit im Nationalteam reichen"

Seit 2005 ist Dietmar Ness als Spielerinnenberater im Frauenfußball tätig. Seitdem hat sich die Branche, in der der 56-Jährige arbeitet, stark verändert. Im Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" spricht Ness über den Wandel.

Sprach in einem Interview über Veränderungen im Frauenfußball: Berater Dietmar Ness. imago/foto2press

"Bis auf wenige Ausnahmen sind inzwischen auch im Frauenfußball die großen Talente durch intensives Scouting bekannt." Dieser, einer der ersten Sätze von Spielerinnenberater Dietmar Ness im SZ-Interview, macht bereits deutlich, wie es mittlerweile um den Frauenfußball steht. Auch die WM in Australien und Neuseeland hilft dem immer besseren Image klar.

Mancher Verein wollte Verträge weitsichtig vor der WM verlängern

"Es gab Vereine, die vor WM-Start Verträge vorzeitig verlängern wollten", erklärt Ness und fügt an, dass "die WM eine gute sportliche Qualität" habe, samt Spannung, Begeisterung und Überraschungen. Dazu zählt auch das Ausscheiden der Deutschen nach der Vorrunde.

Ness, ein Kenner der Szene, war selbst "skeptisch, als das Teilnehmerfeld auf 32 Teams erhöht wurde", doch sei aufgrund der gestiegenen Professionalität "eines Besseren belehrt" worden. Es laufe so gut, dass "fünf Minuten Einsatzzeit im Nationalteam reichen", um bereits Anrufe von Unternehmen und Klubs zu erhalten. Selbst wenn eine Spielerin nur sporadisch zum Einsatz komme, oder nicht unbedingt zu erkennen sei, "wie gut sie in den nächsten Jahren wirklich wird".

Schon "vor zehn Jahren" ist sehr viel Geld geboten worden

Immer mehr Geld sei im Umlauf, so Ness, was nicht nur das gestiegene Interesse nachweise, sondern auch dem Sport helfe. Der Frauenfußball macht weiter Schritte in Richtung der Männer. Dabei habe schon lange vor dem Rekordtransfer der englischen Nationalspielerin Keira Walsh von Manchester City zum FC Barcelona für 400.000 Euro vergangenen Sommer großes Interesse bestanden, auch im Frauenfußball viel zu investieren. Für eine nicht genannte Akteurin sei gar etwas mehr geboten worden - "vor zehn Jahren". Die Profisportlerin, die bei Ness unter Vertrag gestanden haben soll, habe aufgrund ihrer Vereinstreue abgelehnt.

Hinsichtlich Transfersummen erwartet Ness in den kommenden Jahren einen Wechsel "im Millionenbereich", bei Champions-League-Sieger FC Barcelona gebe es auch schon "mehr Spielerinnen, die auf sehr hohem Niveau verdienen, sprich: sechsstellige Jahresgehälter und festgeschriebene Ablösesummen im siebenstelligen Bereich." Spätestens durch die Strukturänderungen in der englischen Liga vor dem EM 2022 sei ein neues Level erreicht worden. "Nun müssen andere nachziehen, um konkurrenzfähig zu bleiben. So schaukelt sich das hoch."

"Deutschland ist nicht nur ein Sprungbrett, um sich zu entwickeln"

Die deutsche Liga sei dennoch "durchaus attraktiv", für die Spielerinnen sei Geld nicht alles. Obwohl die Professionalität der Klubs weltweit sich ständig verbessere. Den Doppelwechsel der schwedischen Nationalspielerin Magdalena Eriksson und der dänischen Nationalspielerin Pernille Harder vom FC Chelsea zum FC Bayern hält Ness für die Bundesliga für "sehr, sehr wichtig". Es sei gezeigt worden, "dass Deutschland nicht nur ein Sprungbrett ist, um sich zu entwickeln, aufzufallen und dann im Ausland zu spielen". Der Transfer sei "eine riesige Sache in der Branche" gewesen.

Apropos riesige Sache: Laut Ness wird die schwache WM der Deutschen keine "unmittelbare Auswirkungen haben", weder auf den Marktwert der Deutschen noch auf die Bundesliga. Der "Aufschwung, der rund um die WM 2011 begann", ist noch lange nicht am Ende - im gesamten Frauenfußball.