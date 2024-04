Spielerbilder vertauscht: Nächster Showdown-Patzer in FC 24

Auch zum Finale der La Liga FC Pro gibt es in FUT von EA SPORTS FC 24 eine Showdown-Karte. Auch hier patzte der Entwickler beziehungsweise Publisher.

Die ersten Würfel fallen - sowohl auf dem digitalen als auch auf dem realen Rasen. An diesem Wochenende steigt nicht nur in der Virtual Bundesliga das Grand Final, auch in der eSerie A und der La Liga FC Pro werden Titel vergeben.

Wie zum Finale der deutschen Einzelmeisterschaft, hat EA SPORTS in Football Ultimate Team (FUT) von FC 24 das Thema aufgegriffen. So gibt es auch zum spanischen Wettbewerb zwei Showdown-Spezialkarten, die via Squad Building Challenge (SBC) abgeschlossen werden können.

Sevilla vs. Almeria in der La Liga FC Pro

Hier stehen sich Lucas Ocampos vom FC Sevilla und Lucas Robertone von UD Almeria gegenüber, die das Erstrundenmatch der La Liga FC Pro abbilden. Dort trifft nämlich Nicolas Villalba auf David Sanchez. Das Prinzip hinter den Showdown-Karten ist recht simpel: Wer vermutet, Villalba setzt sich in dieser Partie durch, schließt Ocampos ab. Wer glaubt, Sanchez triumphiert, holt sich Robertone in sein Team. Geht der Tipp auf, bekommt das Item ein Upgrade.

So weit so gut, gibt es für Fans des jeweiligen Fußball-Profis jedoch einen Haken. Denn EA SPORTS unterlief abermals ein Missgeschick. Dieses Mal vertauschte der Entwickler und Publisher die Spielerbilder. Auf der Karte von Robertone ist also Ocampos abgebildet - und andersrum.

Zweiter Fehler der Reihe

Schon zu den Showdown-Karten der eSerie A patzte EA SPORTS. Dort wurden die Beschreibungen und der Titel vertauscht. Während dieser Patzer behoben wurde, gibt es zum neuerlichen Faux-Pas noch keine Reaktion. Ob die Objekte einfach korrigiert werden oder etwas aufwendiger ausgetauscht werden müssen, ist fraglich. Immerhin scheint es sich jedoch nur um einen kosmetischen Fehler zu handeln.

Eine Showdown-Spezialkarte gab es, wie beschrieben, auch zum Grand Final der Virtual Bundesliga. Das geht am heutigen Sonntag in seine entscheidende Phase - doch die Frage nach dem Upgrade ist bereits beantwortet. Da sich Roee Feldmann in der Swiss-Round gegen Yannic Bederke durchsetzen konnte, erhält das Item von Sebastian Haller zusätzliche Punkte.

Alle weiteren VBL-Entscheidungen könnt ihr LIVE! auf unserem Twitch-Kanal und in unserer Übersicht nachverfolgen.