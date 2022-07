Spielerberater sollte der Spieler bezahlen

Bei allen Transfers spielen Berater eine Rolle - auch wenn es um das Bezahlen ihrer Dienste geht. Die aktuell gängige Praxis sorgt immer wieder für Ärgernisse. Gibt es einen Ausweg? Ein Kommentar von kicker-Reporter Benni Hofmann.

Die Posse um Alexander Djiku ist nur einmal mehr Beleg für die Absurdität des Transfermarkts. Sie ist kein Einzelfall. Das Beispiel Bayer 04 und der sich seit Wochen hinziehende Wechsel von Donezk-Talent Mykhaylo Mudryk lassen grüßen. Warum aber kommt es immer wieder zu derartigen Seltsamkeiten? Sind die Berater schuld?

Reform, Gebührenordnung und Interessenkonflikte

Dieser Schluss wäre vermessen! Es gibt seriöse Agenten genauso, wie es unseriöse gibt. Völlig unabhängig von den Personalien Djiku und Mudryk: Auch so mancher Klubmanager hat schon fragwürdige Deals abgewickelt. Die FIFA versucht sich seit Jahren an einer Reform, die prozentuale Obergrenzen für die Vermittlerprovision vorsieht. Einfacher wäre eine simple Gebührenordnung. Zudem will die FIFA verhindern, dass ein Berater alle drei Parteien in einem Wechsel vertritt. Das ist sinnvoll, weil Interessenkonflikte programmiert sind.

Vorbild Handball

Sinnvoll wäre ein Schritt, wie ihn der Handball gerade geht: Spieler müssen ihre Berater selbst bezahlen. Nur so würde bei den Profis ein Bewusstsein für die Dienstleistung der Beratung entstehen, die aus mehr bestehen sollte, als beim nächsten Vertrag das höchste Gehalt auszuhandeln.

Dass die Klubs in der Regel die Provisionen aller Parteien übernehmen, ist bizarr. Sie bezahlen auch für eine Dienstleistung, die ein Makler zugunsten des Spielers erbringt. Dabei heißt es Spielerberater, nicht Vereinsberater. Die aktuelle Praxis ist steuerlich fragwürdig und haftungstechnisch auch.