"Spieler, nach dem das Team lange gesucht hat": Wuppertal holt Ex-Bundesligastürmer Benschop

Der Wuppertaler SV hat die Güler-Lücke geschlossen: Charlison Benschop stürmt ab sofort für den Regionalligisten. Der 33-Jährige, der bereits für Hannover 96 im deutschen Oberhaus auflief, kommt aus der zweiten niederländischen Liga.

Es sei der Spieler, "nach dem das Team lange gesucht hat", freut sich der Wuppertaler SV in seiner Pressemeldung über den neuen Mann in vorderster Front: Der 33-jährige Charlison Benschop wird ab sofort das Trikot des WSV tragen und mit dem Regionalligisten in das am Montag beginnende Trainingslager reisen.

Benschop stürmte in seiner Jugend bereits für die U-21-Nationalmannschaft der Niederlande, es folgten zehn Einsätze für die A-Nationalmannschaft von Curaçao. Doch der 1,91 Meter große Angreifer hinterließ auch in Deutschland seine Spuren: So kam er für Fortuna Düsseldorf, Hannover 96, den FC Ingolstadt und den SV Sandhausen auf insgesamt 82 Zweitliga-Einsätze (26 Tore). Für die Hannoveraner lief er insgesamt auch 16-mal in der ersten Bundesliga auf (zwei Tore). Zuletzt war er wieder in seiner Heimat Niederlanden am Ball, wo er ebenfalls auf stolze 120 Spiele in der Eredivisie kommt. Bis Juli 2023 hatte er bei Zweitliga-Team De Graafschap Doetinchem Vertrag.

"Eine wichtige Führungsrolle"

"Er wird eine wichtige Führungsrolle einnehmen und bringt eine beeindruckende Erfahrung in der Offensive mit. Er besitzt eine gute Tiefe im Spiel und bringt alle Eigenschaften mit, die wir benötigen. Seine physische Präsenz und seine Kopfballstärke sind herausragend. Wir haben lange auf diesen Transfer gewartet und sind sehr glücklich, dass er sich für uns entschieden hat", so der Sportliche Leiter der Wuppertaler, Gaetano Manno, der damit alle Transferaktivitäten für abgeschlossen erklärt. Mit der Verpflichtung Benschops hofft der WSV die Lücke zu schließen, die der Abgang von Goalgetter Serhat-Semih Güler geöffnet hat.

"Ich freue mich hier zu sein, ich freue mich auch schon sehr die Jungs kennenzulernen. Auch auf die Stadt und den Verein freue ich mich sehr. Morgen geht es in Trainingslager, dann geht es los", wird der Angreifer selbst zitiert.