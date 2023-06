"Spieler mit guter Intensität": Mannheim verpflichtet Sechelmann

Waldhof Mannheim hat nach Julian Rieckmann den nächsten Spieler aus Magdeburg geholt. Tim Sechelmann wird in der kommenden Saison das Trikot des SVW tragen.

Mit der Verpflichtung von Tim Sechelmann haben die Waldhöfer eine weitere Personalie für ihren Defensivverbund verpflichtet. Der 24-Jährige lief in den vergangenen beiden Spielzeiten für den 1. FC Magdeburg in der 2. Bundesliga und 3. Liga auf. Dort kam er aber nie über die Rolle des Rotationsspielers heraus - in beiden Saisons stehen jeweils "nur" elf Ligaeinsätze zu Buche.

Zuvor durchlief Linksfuß Sechelmann zwölf Jahre lang sämtliche Jugendmannschaften von Borussia Dortmund und sammelte anschließend Regionalliga-Erfahrung bei der zweiten Mannschaft des 1. FC Köln. Vertragsdetails gab Waldhof nicht bekannt.

"Gute Zweikampfstärke, Robustheit und Spieleröffnung"

In Baden-Württemberg freut man sich auf die Qualitäten eines "Defensivallrounders". "Wie schon bei Julian Rieckmann freue ich mich sehr darüber, dass sich Tim Sechelmann für unser Angebot entschieden hat. Beides sind Spieler mit guter Intensität, die in der 3. Liga gefragt ist", erklärt Waldhofs neuer Trainer Rüdiger Rehm. "Tim bringt eine gute Zweikampfstärke, Robustheit und auch eine gute Spieleröffnung mit. Sowohl in Magdeburg als auch in Köln haben wir seine Qualitäten sehen können und freuen uns nun sehr, dass Tim an den Alsenweg wechselt."

Sechelmann bedankte sich bei den Verantwortlichen von Waldhof für das ihm gegenüber ausgesprochene Vertrauen. "Über mehrere Wochen gab es den Kontakt und ich hatte immer das Gefühl, dass man hier in Mannheim eine Verwendung, aber auch eine Vision für mich hat. Ich bin voll und ganz davon überzeugt, dass ich hier auf dem Waldhof meinen nächsten Karriereschritt gehen kann und freue mich daher sehr auf die neue Aufgabe."

Sechelmann ist nach Malwin Zok, Per Lockl, Jalen Hawkins, Jonas Carls und Julian Rieckmann bereits Neuzugang Nummer sechs.