"Spieler mit Gardemaß": Magdeburg holt Lawrence vom FC Bayern

Der 2,01 Meter große Innenverteidiger Jamie Lawrence wechselt auf Leihbasis zum 1. FC Magdeburg. Der 19-Jährige spielte zuletzt beim FC Bayern München II.

Jamie Lawrence bestritt in der vergangenen Saison 32 Spiele (vier Tore) in der Regionalliga Bayern und hat auch schon in Testspielen bei den Profis mitgewirkt. Im Jahr zuvor absolvierte er 28 Drittligaspiele (ein Tor) für die Münchner.

"Für uns galt es, einen großen, kopfballstarken Verteidiger zu finden, der auch hoch verteidigen kann. Das sind die Attribute, die wir in Jamie sehen", wird Magdeburgs Chefcoach Christian Titz auf der Vereinswebsite zitiert.

"Ein Spieler mit Gardemaß"

"Es war von allen der Wunsch, einen Spieler mit Gardemaß zu bekommen", sagt FCM-Geschäftsführer Otmar Schork. "Das ist uns mit der Verpflichtung von Jamie gelungen. Wir bekommen aber nicht nur Größe. Jamie hat fußballerisch sehr hohe Qualitäten, einen guten Spielaufbau und passt damit sehr gut in unsere Philosophie."