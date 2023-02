Spieler des Spiels: Neidharts perfekter Schachzug mit Winkler

Der SV Waldhof Mannheim bleibt ein heißer Anwärter auf den Zweitliga-Aufstieg. Nach dem 1:1 gegen Verl freute sich Trainer Christian Neidhart besonders über einen perfekten Schachzug.

Im Carl-Benz-Stadion ist Waldhof Mannheim eine Macht. Die 28 Punkte aus elf Spielen (9/1/1) kann nicht einmal Drittliga-Primus Elversberg (27 Zähler, 9/0/2) toppen. Auch wenn es am Montagabend nur zu einem 1:1 gegen Verl reichte, spricht gerade viel dafür, dass der SVW bis zum Saisonende um die Aufstiegsplätze mitmischen kann.

In der Anfangsphase gegen Verl sah Waldhof-Präsident Bernd Beetz, der am Montag auch über ein neues Stadion sprach, den Drittliga-Fünften "ein bisschen zaghaft" und fragte sich, "wo das herkommt". Bereits nach zwölf Minuten waren die Gäste durch Oliver Batista Meier in Führung gegangen. "Das kann man besser verteidigen", haderte Beetz. Wahrlich hatte Mannsheims Hintermannschaft mitsamt Keeper Jan-Christoph Bartels eine alles andere als glückliche Figur gemacht.

Doch mit dem Selbstvertrauen von drei Siegen aus den ersten drei Spielen im Kalenderjahr 2023 spielte der Waldhof in der Folge nach vorne - und belohnte sich vor der Pause. Eine Hauptrolle nahm in der 44. Minute Martin Winkler ein: Der erstmals auf der rechten Seite aufgebotene Angreifer wurde von Laurent Jans steil geschickt, mit bemerkenswerter Geschwindigkeit ließ Winkler seinen Gegenspieler stehen und bereitete das 1:1 von Dominik Martinovic (siebtes Saisontor) mustergültig mit einem Pass in den Rücken der Abwehr vor.

"Wir wussten, dass Verl in den Umschaltmomenten Probleme hat", sagte Mannheims Trainer Christian Neidhart hinterher bei "MagentaSport". Deswegen bot er Winkler auf dem rechten Flügel auf - und wurde prompt dafür belohnt. "Das ist auf jeden Fall aufgegangen, da machen wir auch schön das Tor. Das war wichtig", konstatierte Neidhart. Der 20-Jährige aus Frankfurt an der Oder verdiente sich die kicker-Note 2,0 und wurde zum Spieler des Spiels gewählt.

"Auch von Trainerseite ein hochinteressantes Spiel"

Für Neidhart war aber etwas anderes das "Wichtigste" am Montagabend: "Du hast in jeder Sekunde gespürt, dass die Jungs wollten." Nach dem Seitenwechsel habe sein Team die Partie "gut in den Griff gekriegt". Herausfordernd war die Begegnung auch für Neidhart selbst: "Ich fand das auch von Trainerseite ein hochinteressantes Spiel, weil es über 90 Minuten viele Sachen gab, die man regeln musste."

Gäste-Coach Michel Kniat ließ sich immer wieder Kniffe einfallen, um Mannheim vor neue Herausforderungen zu stellen. "Mit dem Punkt bin ich nicht unzufrieden, man muss die Kirche auch im Dorf lassen", resümierte Neidhart.

Die Chance auf den vierten Sieg im Kalenderjahr 2023 bekommen die Mannheimer bereits am Freitag (19 Uhr, LIVE! bei kicker). Zum Auftakt des 22. Spieltags gastiert der SVW bei Erzgebirge Aue. Die Veilchen hätten laut Neidhart zuletzt "ordentlich gespielt und gepunktet". Eine Ansage in Richtung des Zweitliga-Absteigers vermied Neidhart: "Ich hoffe, dass wir etwas mitnehmen können." Um die schwache Auswärtsbilanz endlich aufzupolieren - nur drei Teams holten in der Fremde weniger Punkte als Waldhof (acht Zähler, 2/2/6).