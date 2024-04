"Spielentscheidend": Magic Johnson feiert Hartenstein als "Held der Knicks"

Isaiah Hartenstein hat im zweiten Spiel der Knicks-Serie gegen die Sixers entscheidenden Anteil am Sieg in der Crunchtime. Das bleibt auch NBA-Legende Magic Johnson nicht verborgen.

"Isaiah Hartenstein ist mit 14 Punkten und 8 Rebounds der Held der Knicks", schreibt Magic Johnson bei X. Der ehemalige Meistermacher der Los Angeles Lakers und Olympiasieger von 1992 mit dem legendären Dream Team hatte zuvor ein kaum mehr für möglich gehaltenes Comeback der New York Knicks gegen die Philadelphia 76ers gesehen - mit Hartenstein in zweimal zentraler Rolle.

Der deutsche Center, der in der Starting Five der Hausherren stand, habe beim 104:101-Sieg New Yorks, verbunden mit der 2:0-Führung in der Playoff-Serie, sowohl für "den spielentscheidenden Offensiv-Rebound, der zu Donte DiVincenzos spielentscheidendem Dreier führte, als auch den Block gegen Tyrese Maxey, der den Sieg sicherte" gesorgt, so Johnson (64), dem bei X 5,2 Millionen Menschen folgen.

Fünf Punkte Rückstand 30 Sekunden vor Schluss

"Was für ein wildes, spaßiges und aufregendes Playoff-Spiel!!", zeigte sich Johnson insgesamt begeistert von einem Thriller, in dem die Knicks nach fünf Punkten Rückstand rund 30 Sekunden vor Schluss doch noch zum Sieger wurden und nun mit einem 2:0-Vorsprung nach Philadelphia fahren.

Der in den USA geborene Hartenstein (25) ist Sohn des früheren Bundesliga-Profis Florian Hartenstein. Er spielt seine bislang stärkste NBA-Saison und zählte in der Regular Season zu den Top-20-Reboundern (8,3 im Schnitt). In Spiel zwei gegen die Sixers verwandelte Hartenstein sieben von acht Würfen aus dem Feld. Zu 14 Punkten und acht Rebounds kamen noch vier Assists und drei Blocks hinzu.