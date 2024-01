Spiele vor der Haustür: Mbappé will zu Olympia

Weltmeister ist Kylian Mbappé schon, Olympiasieger noch nicht. Für die Spiele in Paris fühlte der 25-Jährige bereits vor - er würde unter einem besonderen Trainer spielen.

Was in den meisten Sportarten den größten Gipfel darstellt, genießt im Fußball einen verhältnismäßig geringen Stellenwert: die olympischen Spiele. Eine Goldmedaille beim traditionell nicht mit A-Nationalmannschaften besetzten Fußballturnier würden wohl die wenigsten Spieler gegen einen EM- oder gar WM-Titel eintauschen.

Dennoch bieten die Spiele unter gewissen Umständen besondere Reize. Neymar nutzte 2016 in Rio de Janeiro einen der drei Kaderplätze, die mit Nicht-U-23-Spielern besetzt werden dürfen, um die Seleçao bei Olympia im eigenen Land zur ersten Goldmedaille in dieser Sportart überhaupt zu führen.

Sein ehemaliger Mitspieler bei Paris St. Germain, Kylian Mbappé, hat im kommenden Sommer 2024 die Spiele quasi vor der Haustür. Die olympischen Sommerwettbewerbe finden in Paris statt - eine ganz besondere Möglichkeit für den 25-Jährigen, der auch im Großraum Paris aufgewachsen ist.

Mbappé wollte schon 2020 in Tokio mitspielen

"Wenn man mich fragt, würde ich gerne daran teilnehmen", sagte der Weltklasse-Angreifer jüngst in einem Interview mit "GQ Hype" - wobei sich der Kapitän der französischen A-Nationalmannschaft nicht aufdrängen wolle: "Wenn das nicht möglich ist, verstehe ich das."

Bereits bei den Sommerspielen 2020 in Tokio war Mbappé an einer Teilnahme interessiert gewesen, in erster Linie "weil ich alles gewinnen und als wichtiger Spieler in die Geschichte der französischen Mannschaft eingehen möchte".

Würde sich ein Kaderplatz für Mbappé finden, würde er übrigens unter Trainer Thierry Henry auflaufen. Der Chefcoach der französischen U-21-Nationalmannschaft wird die junge Auswahl des Weltmeisters von 1998 und 2018 bei den Spielen im eigenen Land betreuen.