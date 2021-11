Spielbetrieb: Mecklenburg-Vorpommern setzt auf Freiwilligkeit

In Mecklenburg-Vorpommern kann weitergespielt werden, sofern ein Verein das kann und möchte. Diese Entscheidung hat der Landesfußballverband (LFV) am Mittwochnachmittag mitgeteilt.

Eine vorzeitige Winterpause wie beispielsweise in Bayern wird es in Mecklenburg-Vorpommern so nicht geben. Zumindest nicht auf Landesebene. Der Landesfußballverband (LFV) hat beschlossen, den Spielbetrieb "auf dem Prinzip der Freiwilligkeit" fortzusetzen. Heißt: Mit einer Vorlaufzeit von 48 Stunden - bei den aktuellen Freitagsspielen ist diese Frist auf 24 Stunden verkürzt - kann ein Verein ein Spiel absagen wenn er die Einhaltung der geltenden staatlichen Corona-Vorgaben nicht gewährleisten kann.

Wo 2G (geimpft oder genesen) und wo 2G+ (zusätzlich getestet) gilt, richtet sich nach der Warnstufe im jeweiligen Landkreis, der sich an der Hospitalisierungsinzidenz (Corona-bedingte Krankenhauseinlieferungen je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen), der Infektionsinzidenz (Corona-Infektionen je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen) und der Auslastung der Intensivstationen richtet. Bei Duellen zwischen Teams aus verschiedenen Landkreisen ist die höhere Warnstufe entscheidend. Insgesamt hat sich die Landesregierung auf vier Warnstufen verständigt, von grün (3G) bis rot (2G+), wobei das vor allem bei der Nutzung der Innenräume, also der Umkleidekabinen, relevant ist. Laut LFV ist für den Außenbereich während des eigentlichen Training bzw. Spiels selbst bis zur höchsten Warnstufe 4 (rot) keine Einschränkungen vorgesehen.

Für Zuschauer gilt, dass ab Stufe 4 (rot) unter Ausschluss der Öffentlichkeit gespielt werden müsse, bei Stufe 2 (gelb) gilt 2G, bei Stufe 3 (orange) 2G+. Einem Spiel dürfen inklusive der Aktiven in jeder Warnstufe maximal 600 Menschen beiwohnen, sofern es keine Ausnahmegenehmigungen der örtlichen Behörden gibt.

Für die sechs Kreise gilt das Prinzip der Freiwilligkeit im übrigen als Empfehlung, sie haben allerdings das Recht, anderweitige Regelungen zu treffen. Die Möglichkeit, eine Partie abzusagen, steht auch allen Jugendteams zur Verfügung, ungeachtet der Ausnahmeregelungen für unter 18-Jährige.

Respekt für beide Seiten

LFV-Präsident Joachim Masuch erklärt in einer Mitteilung, warum sein Verband die Vereine nicht in eine vorzeitige Winterpause geschickt hat: "Wir befürworten als Landesfußballverband die Aufrechterhaltung des Spielbetriebs. Die neue Verordnungslage lässt dies für den Amateurfußball an der frischen Luft auch grundsätzlich zu." Gleichwohl sagt Masuch: "Wir respektieren allerdings ebenso die Besonderheiten, die Vereine oder Mannschaften mit Blick auf die eigene Situation und aktuellen politischen Entscheidungen daran hindern können, regulär am Spielbetrieb teilnehmen. Das wird daher auch ohne weitere Sanktionen toleriert."

Geschäftsführer Sebastian Turowski ergänzt :"Es soll keinem Verein auf Grundlage der kurzfristig geltenden Einschränkungen ein Nachteil entstehen. Das war eine klare Maßgabe, die mit der freiwilligen Fortsetzung auch erfüllt wird."