"Spielberechtigung ist da": Stark wird sich wohl Unterhaching anschließen

In den vergangenen Monaten hatte sich Yannick Stark nach seinem Aus in Manisa (September 2023) bei Drittligist Unterhaching fit gehalten. Bald läuft der 33-Jährige wohl auch in den Pflichtspielen für die Hachinger auf. "Die Spielberechtigung ist da, aber es sind noch einige Details zu klären. Wir freuen uns über die zusätzliche personelle Alternative", erklärte Unterhachings Trainer Marc Unterberger.