Spielberechtigung da: Maingad läuft für Koblenz auf

Die Schängel verpflichten Mittelfeldspieler Yassine Maingad. Die Spielberechtigung für den 26-jährigen Marokkaner liegt mittlerweile vor, nachdem zuvor aufenthaltsrechtliche Fragen geklärt werden mussten. Bereits im Sommer gefiel Maingad im Testspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 im blau-schwarzen Trikot. Zuletzt spielte er in Hessen für den FC Gießen, bereitete für den Oberligisten in der Spielzeit 22/23 in 38 Pflichtspielen zwölf Tore vor und schoss dabei selbst 14. "Yassine ist vor allem im rechten Mittelfeld heimisch, ist aber in der Lage, auch andere Positionen zu bespielen", so Sportvorstand Sam-Vincent Graef.