Die für den Sonntag angesetzte DEL-Partie des 13. Spieltags zwischen München und Nürnberg wurde abgesagt, weil sich der EHC Red Bull nach Coronafällen in Quarantäne begeben muss. Das gab die Liga am Samstag bekannt.

Kein Eishockey wird am Sonntag im Münchner Eisstadion stattfinden. imago images

Wie die DEL via Twitter vermeldete, hatte die örtliche Gesundheitsbehörde eine Quarantäne für die gesamte Mannschaft verhängt. Die Liga und die beiden Klubs wollen sich nun hinsichtlich eines Nachholspiels "schnellstmöglich" abstimmen.

Noch am Freitag waren die Münchner in Augsburg angetreten (4:5 nach Overtime). Allerdings hatten schon in dieser Partie zahlreiche Spieler bei den Oberbayern gefehlt.