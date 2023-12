TV Großwallstadt reist nicht nach Aue

Eigentlich hätte der TV Grosswallstadt am heutigen Freitag sein letztes Spiel der Hinrunde der Saison 2023/24 in der 2. Handball Bundesliga bei Aufsteiger EHV Aue bestreiten sollen. Doch die Gäste werden nicht anreisen.

Die für den heutigen Freitag, 15. Dezember 2023, angesetzte Partie der 2. Handball Bundesliga zwischen dem EHV Aue und dem TV Großwallstadt ist abgesagt und muss nachgeholt werden. Grund dafür ist eine Krankheitswelle in Reihen des unterfränkischen Teams.

"Nachdem Simon Strakeljahn bereits letzte Woche aufgrund einer Corona-Erkrankung nicht antreten konnte und der junge Dmytro Redkyn sich einen respiratorischen Virus eingefangen hatte, kamen unter der Woche neue Spieler mit Erkältungssymptomen dazu. Und am gestrigen Donnerstag hat es dann fast die ganze Mannschaft erwischt", berichtet der TV Großwallstadt.

"Es war ja aufgrund der Verletzungssituation bei uns in den letzten Wochen schon schwierig. Aber gestern stand ich nur noch mit einer Handvoll Spieler in der Trainingshalle, da der Rest sich mit Krankheitssymptomen abgemeldet hatte. Eine spielfähige Mannschaft war das nicht", erklärte Trainer Michael Roth. Laut Verein wurde ein Arzt hinzugezogen, dann die Handball Bundesliga über die Situation informiert und letztlich die Entscheidung "Spielabsage" getroffen.

"So eine Situation hatten wir zuletzt während der Corona-Pandemie. Es ist wirklich unglaublich, wie schnell sich das jetzt innerhalb der Mannschaft ausgebreitet hat. Es tut uns natürlich leid, dass das Spiel jetzt so kurzfristig abgesagt werden muss, aber jetzt geht es tatsächlich um die Gesundheit aller Spieler, die immer im Vordergrund stehen sollte. Wir hoffen, dass alle möglichst bald wieder genesen und am Training teilnehmen können", so Geschäftsführer Michael Spatz. Ein Nachholtermin soll zeitnah gefunden werden.