Spielabbruch zwischen Hoffenheim II und Aalen

Am 32. Spieltag der Regionalliga Südwest wollte die TSG Hoffenheim II im Titelrennen vorlegen. Doch nach einer schweren Verletzung von Aalens Steffen Kienle wurde die Partie abgebrochen. Im sportlichen Tagesgeschäft durften auf den anderen Plätzen Worms und Homburg klare Siege bejubeln.

Schock um Aalen-Stürmer Kienle

Die TSG Hoffenheim II wollte am Freitag im Titelrennen vorlegen, hatte gegen den VfR Aalen auch unter dem Strich mehr vom Spiel. Das alles wurde in der 67. Minute Makulatur, denn da prallte Aalens Kienle bei einer Torchance heftig gegen den Pfosten und blieb liegen. Sofort eilten ihm Sanitäter zur Hilfe, auch Hoffenheims Teamarzt war zur Stelle. Offenbar musste der Aalener Stürmer sogar wiederbelebt werden und natürlich in Folge in ein Krankenhaus transportiert werden. Beide Mannschaften sahen sich unter dem Eindruck der Ereignisse nicht mehr in der Lage weiterzuspielen. Immerhin teilte der VfR im Verlauf des Abends noch mit, dass Kienle stabil und ansprechbar sei. Randnotiz: Für eine Wiederholung der Partie muss der Verband nun schnell einen passenden Termin finden, da die Saison bald endet - und für Hoffenheim II (Aufstieg) und Aalen (Abstiegskampf) noch einiges auf dem Spiel steht.

Worms darf wieder hoffen

Für Wormatia Worms zählte gegen die TSG Balingen aufgrund der Tabellenkonstellation im Abstiegskampf nur ein Sieg. Und die Elf von Peter Tretter beherzigte das mit einer konzentrierten Vorstellung. In der 11. Minute legte Marx auf Fischer ab, der aus wenigen Metern mühelos vollstreckte. Worms wollte schleunigst das zweite Tor nachlegen und musste sich nur bis zur 27. Minute gedulden. Eine Lorenzen-Hereingabe an den langen Pfosten drückte erneut Fischer im Fallen über die Linie. Balingen investierte danach zwar mehr, doch die Hausherren hielten bis zur Halbzeit kämpferisch stark dagegen. Auch im zweiten Spielabschnitt lief der Ball langanhaltend durch die Balinger Reihen, Worms stand aber gut und hatte in einzelnen Szenen auch das Quäntchen Glück. Nach Kopfballverlängerung von Sommer legte Kiefer in der 87. Minute das 3:0 nach. Dabei blieb es, Worms darf damit weiter auf den Klassenerhalt hoffen.

Homburg dreht auf

Der SV Eintracht Trier ist bereits abgestiegen, auch für den FC 08 Homburg geht es um nichts mehr. Am Freitag fiel bereits in der 4. Minute die frühe Gäste-Führung. Perdedaj luchste tief in der gegnerischen Hälfte Cvetkovic den Ball ab und schob aus kurzer Distanz ein. Danach wachte der SVE auf, vergab seine Ausgleichschancen aber kläglich. Kurz vor der Pause klappte es dann doch, Lo Scrudato bediente Debrah, der im Strafraumzentrum einschob (44.). Der zweite Durchgang begann mit einem bitteren Moment für Homburg, da Torschütze Perdedaj in der 49. Minute nach einem Foul mit der Trage vom Platz gebracht werden musste. 20 Minuten später hellte sich die Miene der Gäste wieder auf: Ardestani zog ab, den eigentlich harmlosen Schuss ließ Triers Torwart Heeger nach vorne prallen und Hummel staubte zum 2:1 ab. Als der Absteiger in der 77. Minute eine Mendler-Ecke nicht geklärt bekam, erhöhte Heilig aus dem Gewühl auf 3:1. Mit einem wuchtigen Schuss in den Winkel schraubte Hunter den 4:1-Endstand drauf (87.).

Punkteteilung in Frankfurt

Um eine Portion Prestige ging es im hessischen Duell zwischen dem FSV Frankfurt und der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz, während tabellarisch nichts mehr auf dem Spiel stand. Nach munterer Anfangsphase überlistete Peters SGB-Keeper Wolf mit einer Kopfballbogenlampe. Kurz darauf verhinderte der Pfosten das 2:0 durch Hirst. Da die Bornheimer in der Folgezeit ihre Chancen ungenutzt ließen, konnten die Gäste dank Pfalz noch einen Punkt mit nach Hause nehmen (90.+1).

Bleibt Steinbach Haiger im Rennen?

Mit dem Aufstiegsrennen geht es am Samstag weiter. Der TSV Steinbach Haiger muss aufgrund vier Zählern Rückstand auf Primus Ulm gegen den FC-Astoria Walldorf gewinnen, um sich weiter Hoffnungen auf Platz eins machen zu dürfen. "Viele aus der Mannschaft machen sich darüber gar keine Gedanken. Wir wollen einfach unsere Spiele gewinnen. Es macht gerade Riesenspaß", sagt Steinbachs scheidender Kapitän Paul Stock zur Ausgangslage vor den verbleibenden drei Ligaspielen.

Sieht man von Mittelfeldduell zwischen Mainz 05 II und Kickers Offenbach ab, sind die restlichen zwei Samstagsspiele für den Abstiegskampf wichtig. Hessen Kassel könnte sich mit einem Sieg beim Bahlinger SC womöglich retten, zumindest aber einen großen Schritt zum Klassenerhalt machen. "Wir müssen unsere eigenen Hausaufgaben erledigen. Auf das, was die anderen machen, haben wir keinen Einfluss", weiß Trainer Tobias Damm, der einen Showdown gegen Wormatia Worms am letzten Spieltag unbedingt vermeiden möchte. Rot-Weiß Koblenz steht mit acht Punkten Rückstand kurz vor dem Sturz in die Oberliga, gegen den SGV Freiberg wäre ein Remis schon zu wenig.

Wie antwortet Ulm?

Das einzige Sonntagsspiel hat es in sich: Der SSV Ulm 1846 könnte gegen den VfB Stuttgart II einen großen Schritt in Richtung Aufstieg gehen, wobei natürlich Hoffenheim II nach dem Spielabbruch vom Freitag in einem Nachholspiel noch neuen Druck ausüben könnte. Trotzdem: Ulm hat alles in der eigenen Hand.