Spielabbruch nach hitzigem Spitzenduell in Kroatien

Spielabbruch in Kroatiens Beletage und das beim Topspiel zwischen dem RK Zagreb und dem RK Nexe. Für die Hausherren aus Nasice hat das Folgen, auch sportlich.

Der RK Zagreb unterstrich seine Vormachtstellung im kroatischen Handball zunächst auf dem Parkett. Der RK Nexe Nasice sollte rund 20 Minuten Schritt halten, musste aber nach dem 7:8 (21.) abreißen lassen. Zudem sollte sich die Stimmung zum Ende der ersten Halbzeit immer mehr aufheizen, nachdem Aleksandar Bakic und Jakov Gojun zum ersten Mal aneinander gerieten und zum Abkühlen auf die Strafbank geschickt wurden.

Rund sieben Sekunden vor dem Ende des ersten Durchgangs kam es dann zur letztlich spielentscheidenden Szene, Zagreb war zu diesem Zeitpunkt schon auf sieben Tore (9:16) enteilt als Luka Lovre Klarica ein Anspiel an den Kreis misslang.

Im anschließenden Gegenstoß erzielte Fahrudin Melic einen Treffer, doch die Schiedsrichter entschieden auf Zeitstrafe für Gegenspieler Milos Kos und einen Siebenmeter. Auch Melic erhielt aufgrund einer verbalen Äußerung eine Hinausstellung.

Droht Bezjak das vorzeitige Karriereende?

Im Anschluss kam es zu Protesten der Hausherren durch Spieler und der Bank. Nexe-Spielmacher Marko Bezjak, zunächst unbeteiligt, gab beim Gang zur Auswechselbank dem Delegierten, der mit Trainer Veselin Vujovic diskutierte, einen Check mit der Schulter mit. Der Offizielle ging darauf hin zu Boden und nach einer Behandlung wurde die Partie abgebrochen.

"Der Nexe-Spieler Marko Bezjak wird wegen des Angriffs auf einen Offiziellen suspendiert, und die Strafe wird im Rahmen eines Disziplinarverfahrens verhängt. Sie kann drei oder sechs Monate, aber auch lebenslang betragen", zitiert Sportske Novosti den Wettbewerbsleiter Ante Ancic.

Auch gegen Coach Veselin Vujovic und Nexe-Spieler Andraz Velkvrh, der mit einer Geste den Schiedsrichtern Bestechlichkeit vorgeworfen hatte, sollen Disziplinarverfahren eingeleitet werden.

Verpasst Nexe das Finale um die Meisterschaft?

Der kroatische Verband hat die Partie mittlerweile gewertet, Zagreb gewinnt offiziell mit 10:0 und bleibt damit verlustpunktfreier Spitzenreiter der Meisterrunde nach fünf von zehn Spieltagen. Nasice hingegen ist aktuell nur Dritter, erhält einen zusätzlichen Punktabzug von einem Zähler und steht nun nach drei Siegen aus fünf Spielen bei nur fünf Zählern.

Damit droht Nexe aber auch den Finaleinzug zu verpassen, denn der MRK Sesvete hat acht Zähler, auch weil man das erste Duell gegen Nexe mit 38:33 gewinnen konnte. Die drei anderen Teams der Meisterrunde - Vinkovci, Porec und Varazdin - konnten nur in den direkten Duellen untereinander bislang punkten.

Am Samstag stehen sich der Dritte und Zweite in Nasice gegenüber, drei Tage später empfängt Sesvete dann den Ligaprimus. Am letzten Spieltag (04.05.24) stehen sich Zagreb und Nexe zum Rückspiel gegenüber.