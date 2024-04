Spielabbruch in Oberliga-Derby

Spielabbruch in der Oberliga Niederrhein und das in einem Mittelfeldduell, wenngleich mit Derbycharakter, denn der HSV Wegberg musste gerade einmal rund 20 Kilometer Wegstrecke zurücklegen, um beim TV Lobberich anzutreten.

Der Ligaverband Handball Nordrhein hat als Endergebnis ein 24:20 notiert, dies allerdings mit dem Hinweis "Einspruch Gast" markiert. Der TV Lobberich und der HSV Wegberg haben durch die aktuelle Spielwertung Punktgleichheit, sind mit 23:21 Zählern Fünfter und Sechster in einer 14er-Staffel. Über die Wertung wird nun die Sportgerichtsbarkeit entscheiden.

Abgebrochen wurde die Nachholpartie in der 43. Minute, doch was war passiert? Die Aachener Zeitung berichtet, dass nach Auskunft von HSV-Coach Siegfried Wagner ein Zuschauer der Heimmannschaft unerwartet das Spielfeld betreten und die Wegberger Torhüterin mit einem Gegenstand beworfen hatte. Nach Auskunft der Rheinischen Post habe es sich um eine Kartoffel gehandelt, die Torhüterin sei an der Schulter getroffen worden.

"Auf das Schärfste zu verurteilen"

"In der Folge entschieden die Schiedsrichter, im Hinblick darauf, dass es lediglich ein glücklicher Zufall war, dass unsere Torhüterin nicht schwerer verletzt wurde und dass die Umstände des Vorfalls wie auch die Identität des Angreifers weitestgehend ungeklärt blieben, dass das Spiel zur Sicherheit der Spielerinnen nicht fortgesetzt wird", wird Wagner von der Aachener Zeitung zitiert.

Die Rheinische Post berichtet, dass sowohl Schiedsrichter wie auch der Heimverein die Partie fortsetzen wollten, Wegberg hingegen nicht. "Wir hätten weiter gemacht, auch wenn solch eine Szene auf das Schärfste zu verurteilen ist", betonte der Lobbericher Trainer Duc Bui gegenüber der RP.

In der AZ wird hingegen berichtet, dass der HSV die Partie gerne sportlich beendet hätte. "Wir sahen uns jedoch aufgrund der Ereignisse und der daraus folgenden Unsicherheiten nicht dazu in der Lage", so Wagner. Der muss sein Team schnell wieder aufrichten, bereits am heutigen Dienstag spielt man beim Tabellenachten HSG Hiesfeld/Aldenrade.

